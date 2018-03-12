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Сенатор от Крыма ответил на заявление Могерини про выборы президента РФ

18:0512.03.2018
(обновлено: 18:10 12.03.2018)
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© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкВоеннослужащие Черноморского флота на выборах президента РФ в СевастополеВоеннослужащие Черноморского флота на выборах президента РФ в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
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Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Евросоюз не признает выборы президента РФ в Крыму. Сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире радио Sputnik рассказал об отношении крымчан к подобным заявлениям европейских политиков.

Евросоюз не признает результатов выборов президента России на территории Крыма, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Мы не признаем выборы <…> И мы будем призывать к уважению прав людей, которые проживают на этой территории", – сказала Могерини по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

Жители Симферополя на одном из избирательных участков города во время выборов парламента Республики Крым и местных органов власти в рамках всероссийского единого дня голосования
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Сам Порошенко на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина", отметил, что Киев также не признает этих выборов.

"Уверен, что необходимо ввести санкции в отношении тех лиц, которые причастны к организации незаконного избирательного процесса. Я призвал ЕС к аналогичным действиям в ответ на незаконные так называемые выборы", – заявил Порошенко.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Кандидатами зарегистрированы восемь человек.

В эфире радио Sputnik член Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков рассказал об отношении крымчан к подобным заявлениям со стороны европейских политиков.

"Нас, крымчан, безусловно, удивляет такая позиция Евросоюза. Потому что выборы – есть выборы, и самое главное, чтобы они проходили на демократической основе, с соблюдением демократических принципов. Коль они так много говорят о правах человека, о демократии, они могли бы направить туда наблюдателей, которые, я уверен, очень быстро убедились бы, что выборы в Крыму проходят на самом высоком уровне, с соблюдением всех демократических принципов, в частности, они бы узнали о настроении крымчан. А это настроение очень сильно расходится с тем, что культивируется на Западе", – сказал Сергей Цеков.

По его словам, крымчан мнение представителей ЕС в вопросе выборов мало интересует, главное для них – другое.

"По большому счету нас в Крыму не очень волнует, признает Евросоюз эти выборы или не признает. Главное, чтобы мы их признали, чтобы Россия их признала, главное, что Россия проводит выборы на территории Крыма. Для нас, крымчан, это самое главное. И явка крымчан на этих выборах будет настоящим ответом Евросоюзу, Могерини и всем другим политикам, которые до сих пор не видят и не хотят видеть реальность ситуации в Крыму", – сказал сенатор.

Участники митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией на мысе Хрустальный в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
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Крым вернулся в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года, после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.

Киев считает полуостров "временно оккупированной территорией". Москва неоднократно подчеркивала, что его жители сделали выбор в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Aldar Kose
Да по барабану признает гейропа выборы в Крыму или нет ,просто смешно.
18:29
12.03.2018
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vlkrivoshein
Они не признают... Как же мы теперь жить-то будем?
18:47
12.03.2018
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