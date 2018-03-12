Украинский политик: угрозы Киева из-за выборов в России – путь в никуда

Жители Симферополя на одном из избирательных участков города во время выборов парламента Республики Крым и местных органов власти в рамках всероссийского единого дня голосования

Жители Симферополя на одном из избирательных участков города во время выборов парламента Республики Крым и местных органов власти в рамках всероссийского единого дня голосования

Президент Украины Петр Порошенко пригрозил санкциями "организаторам выборов" президента РФ в Крыму. Украинский политик Владимир Олейник в эфире радио Sputnik высказал свое отношение к подобным угрозам.

Украинский президент Петр Порошенко готов ввести санкции в отношении "организаторов выборов" президента России в Крыму, сообщает телеканал "112 Украина".

Во время брифинга с главой дипломатии Евросоюза Федерикой Могерини украинский лидер заявил, что Киев не признает "фейковые выборы на временно оккупированных территориях и введет санкции против лиц, причастных к организации избирательного процесса".

Украинский политик, правозащитник Владимир Олейник в эфире радио Sputnik прокомментировал угрозы со стороны украинского лидера.

"Это заявление, скорее всего, он (Петр Порошенко – ред.) сделал на внутренний рынок. Я не понимаю, какие могут вообще быть механизмы привлечения к ответственности граждан иного государства на иной территории. Я думаю, что будут преследовать, вносить в какие-то списки "Миротворца", обращаться к Евросоюзу – давайте, мол, вводить санкции. Но это путь в никуда. Пока не сменится власть в Украине, ничего не изменится в отношениях (Украины – ред.) не только с Россией, но и с Польшей, Венгрией, Румынией. Потому что эти люди (киевские власти – ред.) проводят политику раздора и нагнетания ситуации вместо того, чтобы искать компромиссы и взаимопонимание", – сказал Владимир Олейник.

Выборы главы государства в России состоятся 18 марта 2018 года.

Крым вновь стал российским регионом по результатам состоявшегося в марте 2014 года референдума. В ходе голосования 96,77% избирателей полуострова и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Плебисцит инициировали местные власти после государственного переворота на Украине, который произошел в феврале 2014 года.

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