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Военный эксперт об инновационном оружии: ситуация вышла на опасный уровень

16:3512.03.2018
(обновлено: 16:36 12.03.2018)
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© Lockheed MartinКонцепт истребителя, оснащенного лазерным оружиемКонцепт истребителя, оснащенного лазерным оружием
© Lockheed Martin
Минобороны РФ призвало решить вопрос распространения инновационного оружия. В эфире радио Sputnik военный эксперт Александр Жилин высказал мнение, что применение такого оружия ведущими странами ставит под угрозу весь мир.

Мировым державам необходимо договориться о взаимных ограничениях в распространении оружия "на новых физических принципах", в частности, лазерного, заявил в интервью газете "Красная звезда" заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

"Я думаю, что динамика достижений, особенно в области оружия на новых физических принципах, набрала соответствующие темпы. Это, замечу, очень опасная вещь, лучше вовремя договориться. Договориться и обеспечить мир на нашей планете. Она слишком маленькая и слишком уязвимая", – сказал Борисов.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите НАТО в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Мнение: Западу не нравится наличие у РФ мощного оружия по простой причине
Говоря о новейших лазерных комплексах, поступающих на вооружение российской армии, Борисов отметил, что это оружие способно обезоруживать потенциального противника и "поражать все те объекты, которые служат целью для лазерного луча этой системы".

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что с 2017 года в российские войска уже поступают боевые лазерные комплексы. Он также продемонстрировал кадры с новой российской боевой лазерной установкой.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин высказал мнение, что применение инновационного оружия ведущими странами ставит под угрозу весь мир.                            

"Ситуация, которая складывается вокруг использования новых технологий в оборонной сфере, выходит на принципиально новый и весьма опасный уровень. Прежде всего, я имею в виду решение (президента США Дональда) Трампа о глубоком перевооружении армии США. Поскольку армия США – это сугубо ударный боевой комплекс, то угрозам подвергается весь мир. Известно, что ставка американского ВПК делается на использование оружия, основанного на новых физических принципах. Приведу такой пример: если страны НАТО, а также Россия, Китай и другие страны, имеющие подводный флот, вдруг все станут использовать беспилотники с ядерными боеголовками, которые могут работать в спящем режиме, то представляете, во что может превратиться акватория океанов? Это будет угроза для всего человечества. Поэтому Министерство обороны РФ совершенно правильно делает, что обращает внимание на проблему. Нужно всем решить: мы дружно идем к гибели или все-таки берем под контроль развитие вооружений, которые гораздо эффективнее, чем ядерное оружие?", – сказал Александр Жилин.  

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