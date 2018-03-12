Политолог: в ситуации с поставками газа Украина ведет себя по-хамски

"Газпром" должен полностью выполнять свои обязанности по поставкам газа на Украину, Еврокомиссия (ЕК) предпринимает усилия по урегулированию этой ситуации, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
"Газпром" 1 марта сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому с 1 марта газ предоставляться "Нафтогазу" не будет. На следующий день "Газпром" заявил о начале в Стокгольмском арбитраже процедуры расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа, объяснив это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали контракты экономически нецелесообразными для "Газпрома".
В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак отметил, что никаких обязанностей "Газпром" не нарушает.
"Договор – это документ, который подписывают обе стороны. Но когда одна из сторон ведет себя совершенно по-хамски и договор становится невыгоден второй стороне, то включается процедура его расторжения. Так что здесь никаких нарушений закона нет – вторая сторона (в данном случае это "Нафтогаз Украины") заранее поставлена об этом в известность. "Газпром" будет выполнять свои обязательства перед Европой, в этом сомнений нет. Если только Украина не будет действовать так, как она иногда любит и умеет действовать – отбирать газ. Думаю, в данном случае это будет проблематично, потому что давление понизили до уровня, когда воровство будет затруднено, а транспортировка возможна. Украине нужно учитывать интересы своих партнеров, а не вести себя наглым образом, очередной раз демонстрируя недоговороспособность нынешних украинских властей", – сказал Александр Дудчак.
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