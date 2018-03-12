Политолог: в ситуации с поставками газа Украина ведет себя по-хамски

В ЕС призвали "Газпром" к выполнению обязательств по поставкам газа на Украину. В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак отметил, что никаких обязательств российская компания и не нарушает.

"Газпром" должен полностью выполнять свои обязанности по поставкам газа на Украину, Еврокомиссия (ЕК) предпринимает усилия по урегулированию этой ситуации, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Мы обсудили, что "Газпром" остановил поставки газа на Украину, по которым была перечислена предоплата. По нашему мнению, "Газпром" должен полностью выполнять свои обязательства, и Еврокомиссия, в лице члена ЕК Шефчовича (вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович – ред.) прилагает максимум усилий для урегулирования этой ситуации", – сказала Могерини на брифинге по итогам встречи с премьером Украины Владимиром Гройсманом.

"Газпром" 1 марта сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому с 1 марта газ предоставляться "Нафтогазу" не будет. На следующий день "Газпром" заявил о начале в Стокгольмском арбитраже процедуры расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа, объяснив это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали контракты экономически нецелесообразными для "Газпрома".

В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак отметил, что никаких обязанностей "Газпром" не нарушает.

"Договор – это документ, который подписывают обе стороны. Но когда одна из сторон ведет себя совершенно по-хамски и договор становится невыгоден второй стороне, то включается процедура его расторжения. Так что здесь никаких нарушений закона нет – вторая сторона (в данном случае это "Нафтогаз Украины") заранее поставлена об этом в известность. "Газпром" будет выполнять свои обязательства перед Европой, в этом сомнений нет. Если только Украина не будет действовать так, как она иногда любит и умеет действовать – отбирать газ. Думаю, в данном случае это будет проблематично, потому что давление понизили до уровня, когда воровство будет затруднено, а транспортировка возможна. Украине нужно учитывать интересы своих партнеров, а не вести себя наглым образом, очередной раз демонстрируя недоговороспособность нынешних украинских властей", – сказал Александр Дудчак.

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