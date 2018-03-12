Военный эксперт назвал цели сирийских боевиков, готовивших химоружие

В Восточной Гуте военные обнаружили мастерскую по изготовлению химических боеприпасов, заявил представитель сирийской армии. Военный эксперт Владимир Богатырев в эфире радио Sputnik не исключил, что боевики в Сирии планируют крупную провокацию.

Во время зачистки населенного пункта Афтрис в Восточной Гуте правительственные силы обнаружили кустарную мастерскую по изготовлению химических боеприпасов, заявил журналистам полковник сирийской армии Ферраз Ибрагим.

"Предположительно, снаряжение указанных боеприпасов могло производиться в рамках подготовки провокации для обвинения правительственных войск в применении химического оружия", – сказал он.

На прошлой неделе в Дамаске заявили, что специалисты обнаружили 24 тонны химических отравляющих веществ на территориях, ранее подконтрольных боевикам. При этом в МИД страны подчеркнули, что эксперты ОЗХО "не хотят знать правду". Отмечается, что Дамаск не раз требовал у организации направить специалистов в Алеппо или Хан-Шейхун, но в ОЗХО отвечали отказом, обосновывая это чрезмерной опасностью посещения этих городов.

Также замглавы сирийского МИД Фейсал Микдад сообщал о подготовке боевиками в Восточной Гуте инсценировки химической атаки. "Террористы "Тахрир Аш-Шам"* намерены принести в жертву несколько женщин для этих целей и произвести информационный вброс", – отмечал дипломат. При этом он напомнил, что Сирия ни разу не отказывала комиссии Организации по запрещению химического оружия в расследованиях на территории страны.

Генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев в эфире радио Sputnik объяснил, какими могли быть цели боевиков.

"То, что в Восточной Гуте обнаружена мастерская по изготовлению химических боеприпасов, неважно, что кустарная, говорит о том, что боевики планируют организацию мощнейшей провокации на международном уровне… Цели предельно понятны: создать напряженную обстановку, обвиняя руководство Сирии, а также Российскую Федерацию как одного из организаторов уничтожения химоружия в Сирии в том, что эти договоренности не были выполнены. Конечная же цель боевиков – не позволить окончательно уничтожить остатки террористических организаций на территории Сирии, сорвать мирное урегулирование. В том числе стоит задача сорвать астанинский процесс и выполнение тех решений, которые были приняты в Сочи на конгрессе сирийского национального диалога (30 января – ред.)", – считает Владимир Богатырев.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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