Иммунолог оценил вероятность новой глобальной эпидемии

В ВОЗ предупредили о высокой вероятности новой глобальной эпидемии, грозящей человечеству. Врач иммунолог Владислав Жемчугов в эфире радио Sputnik прокомментировал прогноз специалистов Всемирной организации здравоохранения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о высокой вероятности новой глобальной эпидемии, сообщает Science Alert.

В настоящее время ученые исследуют наиболее распространенные патогены, которые могут привести к вспышке заболеваний. По их данным, это могут быть как уже известные человечеству заболевания, например, вирусные геморрагические лихорадки (Эбола, Ласса и т.д.), так и пока не идентифицированная инфекция.

Источников для появления так называемой "болезни Икс" достаточно: это и постоянно мутирующие известные инфекции, например, вирус Зика, и зоонозные инфекции, которые передаются человеку от животных. Угрозу представляют и искусственно созданные вирусы – биологическое оружие – которые могут выкрасть из лабораторий.

Ученые заранее готовят меры для борьбы с "болезнью Икс", чтобы быстро реагировать на любую угрозу. В противном случае, предупреждают эксперты ВОЗ, новая эпидемия может стать для человечества такой же смертоносной, как "испанка" в начале XX века. В результате массовой эпидемии гриппа в 1918-1919 годах погибли несколько десятков миллионов человек.

Доктор медицинских наук, врач иммунолог Владислав Жемчугов в эфире радио Sputnik оценил вероятность новой глобальной эпидемии.

"В настоящее время вероятность какого-либо серьезного заболевания, распространяющегося с огромной скоростью – 50 на 50. За такое развитие событий – глобальные связи, большое количество человеческих масс, которые перемещаются по планете с большой скоростью. Если появится некий вирус, который будет распространяться аэрозольным путем – с воздухом, большая вероятность его скорейшего распространения. Но этому противопоставлена значительная мощь мирового здравоохранения. Это показала реакция на все виды гриппа – птичий, свиной, атипичную пневмонию, на ближневосточный респираторный синдром и на ту же Эболу, которая является серьезной угрозой. Что касается гриппа, большое количество вакцинированных людей являются прослойкой, которая задерживает распространение существующих вирусов", – сказал Владислав Жемчугов.

В то же время, по его словам, это является и стимулом для эволюции вирусов, для их уклонения от существующих механизмов иммунной системы.

"Например, есть вакцина против свиного гриппа, значит, будет иметь преимущество в распространении вирус без этих антигенов, а с какими-то другими. И этот неизвестный вирус, который может глобально и быстро распространяться, получил название "Икс". Это не конкретная, а теоретическая угроза, но с большой вероятностью практической реализации. Для чего это все нужно? Для того чтобы мировая система здравоохранения была к этому готова – аэропорты, вокзалы, курорты, школы, университеты. Вся противоэпидемическая система должна быть настроена на выявление на ранней стадии, борьбу, локализацию вспышек, разработку средств вакцинации и т.д.", – сказал врач иммунолог.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!