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Иммунолог оценил вероятность новой глобальной эпидемии

14:2312.03.2018
(обновлено: 15:08 12.03.2018)
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© РИА Новости / Константин Чалабов
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В ВОЗ предупредили о высокой вероятности новой глобальной эпидемии, грозящей человечеству. Врач иммунолог Владислав Жемчугов в эфире радио Sputnik прокомментировал прогноз специалистов Всемирной организации здравоохранения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о высокой вероятности новой глобальной эпидемии, сообщает Science Alert

В настоящее время ученые исследуют наиболее распространенные патогены, которые могут привести к вспышке заболеваний. По их данным, это могут быть как уже известные человечеству заболевания, например, вирусные геморрагические лихорадки (Эбола, Ласса и т.д.), так и пока не идентифицированная инфекция.

Геннадий Онищенко, первый заместитель председателя комитета ГД РФ по образованию и науке
© РИА Новости / Sputnik
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Источников для появления так называемой "болезни Икс" достаточно: это и постоянно мутирующие известные инфекции, например, вирус Зика, и зоонозные инфекции, которые передаются человеку от животных. Угрозу представляют и искусственно созданные вирусы – биологическое оружие – которые могут выкрасть из лабораторий.

Ученые заранее готовят меры для борьбы с "болезнью Икс", чтобы быстро реагировать на любую угрозу.  В противном случае, предупреждают эксперты ВОЗ, новая эпидемия может стать для человечества такой же смертоносной, как "испанка" в начале XX века. В результате массовой эпидемии гриппа в 1918-1919 годах погибли несколько десятков миллионов человек.

Доктор медицинских наук, врач иммунолог Владислав Жемчугов в эфире радио Sputnik оценил вероятность новой глобальной эпидемии.

"В настоящее время вероятность какого-либо серьезного заболевания, распространяющегося с огромной скоростью – 50 на 50. За такое развитие событий – глобальные связи, большое количество человеческих масс, которые перемещаются по планете с большой скоростью. Если появится некий вирус, который будет распространяться аэрозольным путем – с воздухом, большая вероятность его скорейшего распространения. Но этому противопоставлена значительная мощь мирового здравоохранения. Это показала реакция на все виды гриппа – птичий, свиной, атипичную пневмонию, на ближневосточный респираторный синдром и на ту же Эболу, которая является серьезной угрозой. Что касается гриппа, большое количество вакцинированных людей являются прослойкой, которая задерживает распространение существующих вирусов", – сказал Владислав Жемчугов.

В то же время, по его словам, это является и стимулом для эволюции вирусов, для их уклонения от существующих механизмов иммунной системы.

"Например, есть вакцина против свиного гриппа, значит, будет иметь преимущество в распространении вирус без этих антигенов, а с какими-то другими. И этот неизвестный вирус, который может глобально и быстро распространяться, получил название "Икс". Это не конкретная, а теоретическая угроза, но с большой вероятностью практической реализации. Для чего это все нужно? Для того чтобы мировая система здравоохранения была к этому готова – аэропорты, вокзалы, курорты, школы, университеты. Вся противоэпидемическая система должна быть настроена на выявление на ранней стадии, борьбу, локализацию вспышек, разработку средств вакцинации и т.д.", – сказал врач иммунолог.

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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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goldmikron
Этот вброс о вирусе "X" может быть прикрытием испытания нового вида бактериологического оружия всем известным модератором мирового мнения через подчиненные СМИ, агентства, организации.
Причем преследуется множество целей стразу, одна из них это проверка возможности и скорость выработки противоядия в других странах.
15:11
12.03.2018
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extraction1985
надо просто больше загрязнять мир.
Машин,заводов и сигарет.
Больше ядов в атмосферу.
14:34
12.03.2018
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