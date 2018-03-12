"Ни на шаг от плана". Политолог назвал цель продления Евросоюзом санкций

Евросоюз продлил антироссийские санкции. В эфире радио Sputnik политолог Алексей Мартынов назвал это решение ожидаемым и спрогнозировал дальнейшее развитие событий.

Совет Евросоюза продлил еще на полгода санкции в отношении 150 человек и 38 организаций из-за ситуации вокруг Украины, говорится в сообщении Совета.

Меры были введены против тех, кто, по мнению Евросоюза, "угрожает территориальной целостности Украины". Они подразумевают заморозку активов и ограничения на поездки.

Согласно документу, Евросоюз оценил ситуацию и пришел к выводу, что пока не может изменить санкционный режим.

Накануне глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что для того, чтобы политика ЕС в отношении России изменилась, Москва должна полностью выполнить Минские соглашения и прекратить "незаконную аннексию Крыма". По ее словам, визиты некоторых европейских политиков в Крым не отражают общей позиции Евросоюза.

Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что продление антироссийских санкций – это попытка повлиять на президентские выборы, которые пройдут 18 марта.

"Ничего неожиданного и ничего удивительного в продлении санкций нет. Они это анонсировали – ужесточение санкций за неделю перед президентскими выборами в России, с целью продолжения давления на российского избирателя, на российскую элиту. Дело в том, что евробюрократы живут по плану, который они не меняют, независимо от того, как развиваются события, невзирая на то, что эти санкции – против здравого смысла. Вот они и действуют по этому плану, не отходя от него ни на шаг. Думаю, что главная "реперная точка" этих планов – это 18 марта 2018 года и две недели после выборов. После этого попытки внешней делигитимации российских выборов сойдут на нет, и они начнут активный поиск каналов и площадок для возобновления переговорного процесса. Другого логичного пути у них нет. Не воевать же они будут с Россией", – сказал Алексей Мартынов.