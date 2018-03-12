Военный эксперт прокомментировал видео стрельб снарядами "Краснополь"

Минобороны опубликовало видео стрельб снарядами "Краснополь". В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Литовкин отметил, что таким образом военное ведомство информирует о стоящем на вооружении высокоточном оружии.

Минобороны опубликовало видео артиллерийских стрельб снарядами "Краснополь". Учения прошли на Лужском полигоне, в них участвовали войска Западного военного округа.

На кадрах показаны дивизионная самоходная гаубица "Мста-С", высокоточный управляемый снаряд "Краснополь" калибра 152 миллиметра, подготовка к стрельбе и непосредственно выстрел. Точность попадания снаряда составляет не менее 95 процентов.

В январе Минобороны сообщило, что во время спецоперации в Сирии снарядом "Краснополь" уничтожили боевиков, обстрелявших 31 декабря базу в Хмеймиме.

Корректируемый артиллерийский снаряд комплекса управляемого вооружения "Краснополь" разработало тульское Конструкторское бюро приборостроения. Он предназначен для высокоточного поражения различных объектов. Полет снаряда корректируется по лазерной отметке на цели аэродинамическими рулями. "Краснополь" можно оснастить реактивным двигателем либо донным газогенератором.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik прокомментировал кадры стрельб, отметив, что таким образом Минобороны информирует о высокоточном оружии, которое стоит на вооружении.

"На Лужском полигоне проходят учения круглый год, и министерство обороны просто демонстрирует кадры с этих учений. Да, "Краснополь" является снарядом, который наводится по лазерному лучу. Это не новейшая технология, ей уже около 20 лет. Просто сегодня министерство обороны стало более открытым для населения, и очень часто показывает репортажи с учений, регулярно отчитывается перед налогоплательщиками. И это очень правильно. Да, у нас есть новейшие виды вооружений, о которых говорил президент Владимир Путин: это тяжелая стратегическая ракета "Сармат", боевой блок ракеты "Авангард", гиперзвуковая ракета "Кинжал", это и лазерное оружие, это и новый подводный дрон и другие виды вооружений. Например, ракеты для стратегических бомбардировщиков Ту-160, ракеты для самолета пятого поколения Су-57 – многие вещи, о которых президент не говорил, но о них уже известно, некоторые есть в войсках. Это новое оружие включено в гособоронзаказ, в Программу вооружения на 2018-2027 годы. И оно тоже будет демонстрироваться", – сказал Виктор Литовкин.

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