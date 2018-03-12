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Политолог: в Евросоюзе не относятся к Порошенко как к равному

12:3012.03.2018
(обновлено: 13:21 12.03.2018)
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© РИА Новости / пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 25 января 2018Президент Украины Петр Порошенко выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 25 января 2018
© РИА Новости / пресс-служба президента Украины
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Немецкий политик рассказал об отношении в ФРГ к президенту Украины Петру Порошенко, отметив, что его никто уже не воспринимает всерьез. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik выразил мнение, что украинские власти дискредитировали себя в глазах Запада.

Председатель фракции партии "Левые" в регионе Оснабрюк и руководитель проекта "Народная дипломатия" в ФРГ Андреас Маурер во время скайп-конференции на канале "Open Ukraine" рассказал, как в Германии относятся к президенту Украины Петру Порошенко.

Как заметил Маурер, уже никого не удивляет тот факт, что на Украине "Порошенко называют клоуном".

"Ну, у нас (в Германии – ред.) говорят дипломатично: что он мог бы в театре играть без проблем", – заявил политик.

Украинский президент Петр Порошенко во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2018
© Фото : пресс-служба президента Украины
Политолог: "токсичность" Порошенко работает против его интересов
По его словам, президента Украины уже "никто не воспринимает всерьез".

"Время Порошенко, по моему мнению, прошло. Я думаю, там уже, за кулисами, или нашли, или ищут, кто заменит Порошенко", – сказал Маурер.

Он также добавил, что сейчас уже никто не будет делать ставку на действующего главу Украины.

"Никто ничего не поставит: ни гривну, ни евро, ни рубль", – считает Маурер.

Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Киев полностью дискредитировал себя в глазах европейских политиков.

"Действительно в Европейском союзе уже никто всерьез не воспринимает главу украинского государства Петра Порошенко и в целом украинских политиков. Дело в том, что после государственного переворота 2014 года новая власть на Украине дискредитировала себя в глазах своих так называемых западных партнеров. Киев постоянно требует от Евросоюза деньги, Брюссель, в свою очередь, не желает в полной мере удовлетворять финансовые аппетиты украинской власти. Европа видит колоссальный уровень коррупции и понимает, что украинская власть ничего не делает, чтобы снизить коррупционную составляющую в принятии решений на Украине", – сказал Иван Мезюхо.

По его мнению, европейские политики просто вынуждены сегодня работать с нынешней украинской властью.

"Понятно, что европейские вояжи Петра Порошенко могут впечатлять лишь его сторонников на Украине. Мы уже видели, как Петр Алексеевич (Порошенко) выступал в полупустых залах на международных мероприятиях. Надо сказать, что действительно интерес в ЕС к Украине в сравнении с 2014 годом поугас. Хотя и говорить о том, что европейские чиновники и лидеры европейских государств совсем забыли об Украине, не приходится. Они вынуждены работать с Петром Порошенко, потому что он как-никак лидер украинского государства и другого президента на Украине сейчас нет. В целом европейские чиновники не относятся к своим украинским коллегам как к равным партнерам. Да и к Порошенко никто и никогда не относился как к европейскому политику, как к лидеру страны – потенциального члена Евросоюза", – заключил политолог.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
tvell
Какой "президент" такая и страна !!!
12:39
12.03.2018
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