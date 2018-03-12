Иосиф Пригожин: в интересах "Евровидения" "сохранить свое лицо"

Российский Первый канал презентовал в воскресенье в эфире композицию I Won"t Break, с которой певица Юлия Самойлова выступит на конкурсе песни "Евровидение-2018" в Лиссабоне.
Над новой композицией для Самойловой работала та же интернациональная команда авторов, что и год назад – Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн.
О своих впечатлениях от новой песни Юлии Самойловой рассказал в эфире радио Sputnik продюсер Иосиф Пригожин.
"Песня сделана хорошо, клип качественный, все в формате "Евровидения". Английский Юля подтянула. Первый канал держит свое слово: пообещал в прошлом году, что Юлия Самойлова будет представлять Россию. Песня философская, это месседж. По отношению к Юлии Самойловой были допущены несправедливые решения со стороны украинских властей. Надеюсь, эта вопиющая несправедливость будет хоть как-то исправлена международным сообществом. Я, признаюсь, не очень хорошо отношусь к "Евровидению" по многим причинам. Это, по идее, конкурс песен, шлягеров, которые войдут в плеер обывателя и песни будут популярными. Но как-то незаметно конкурс превратился в некую "олимпиаду" – в том смысле, что и культура и спорт стали главным инструментом политической борьбы и выяснения отношений. И в интересах "Евровидения" "сохранить свое лицо"", – считает продюсер.
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