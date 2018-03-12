"Абсурд и безумие". Политик об идее Киева построить космодром в Австралии

Украина предложила построить космодром в Австралии, пишут австралийские СМИ. Политик Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что никто с украинскими специалистами в этой области работать не будет по одной простой причине.

Государственное космическое агентство Украины намерено построить космодром на западе Австралии. Соответствующее предложение поступило еще в 2016 году, пишет The West Australian.

Как заявил украинский посол в Австралии Николай Кулинич, у страны есть "большой опыт в глобальной космической гонке".

"Это предложение очень реалистично. Украина могла бы запускать ракеты уже завтра утром, если бы была площадка. Мы предлагаем наших людей и наши экспертные знания, если у Австралии есть земля, которую можно использовать", – сказал Кулинич.

По данным космического агентства, для создания космодрома необходим участок от пяти до семи тысяч квадратных километров, желательно недалеко от авиабазы Кертин на западе Австралии.

В прошлом году президент Украины Петр Порошенко назвал свою страну успешной космической державой. По его словам, "именно украинские ракеты-носители выводят на околоземную орбиту" спутники и космические аппараты стран со всего мира.

В свою очередь, эксперты отмечали, что украинский космос – полное наследие Советского Союза, со времени распада которого отрасль непрерывно деградировала.

Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik назвал предложение Украины построить космодром в Австралии абсурдным.

"Предложение со стороны Украины строить в Австралии космодром – это попытка вернуть себе на короткий период хоть какую-то строчку в мировой повестке дня. Неудачи с "Морским стартом" с участием украинских ракетостроителей говорят о том, что есть необходимость ей пересмотреть свои возможности и попытаться заработать хоть какие-то деньги. Но в целом это, конечно же, безумие. Никто с украинскими специалистами в этой области работать не будет по той простой причине, что все понимают абсурдность этого предложения и техническую его неисполнимость из-за нестабильности на Украине, из-за падения производства, из-за того, что все специалисты, которые могли что-либо сделать, покидают Украину. Что-то, что могло бы принести пользу для международного старта с нового космодрома с суши, Украина сегодня предложить, увы, не сможет", – сказал Вадим Колесниченко.

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