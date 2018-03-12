Политолог: ситуация со Скрипалем пересекла в Британии многие интересы

Лондон планирует обвинить Россию в покушении на Сергея Скрипаля, сообщили СМИ. Политолог Алексей Зудин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что инцидент с экс-полковником ГРУ стал частью внутриполитической борьбы в Великобритании.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй испытывает на себе давление депутатов в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пишут британские СМИ.

Как сообщает газета Independent, депутаты и вдова экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко требуют от Мэй "более жесткого подхода" в отношении Москвы, так как "палец подозрения продолжает указывать на Кремль". По информации издания, министры, в том числе глава МИД Борис Джонсон, намерены использовать встречу Совета национальной безопасности, чтобы "призвать к более строгим мерам, несмотря на то, что нет подтверждения того, что Россия причастна к атаке".

В свою очередь газета The Times сообщает, что выступление Мэй , в котором она может обвинить Россию в покушении на Скрипаля, ожидается в понедельник.

Полиция 5 марта сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Ни представители полиции, ни глава МВД Амбер Радд, ни премьер Тереза Мэй, говоря о пострадавших, не назвали имен Скрипаля и его дочери Юлии. До сих пор единственным официальным лицом, кто определенно назвал их имена, был глава МИД Борис Джонсон.

Скотланд-Ярд 7 марта сообщил, что имела место "попытка убийства с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества".

Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в Россию передали десять человек, включая Анну Чапман.

Политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что эту тему будут использовать для внутриполитической борьбы в Соединенном Королевстве.

"В Великобритании в связи с отравлением Скрипаля пересеклись многие интересы. Эхо Brexit'а оставляет неопределенным и положение Терезы Мэй, и положение некоторых других членов британского кабинета, в частности, Бориса Джонсона. Они сталкиваются с оппозицией в рядах своей партии. Все это используется оппонентами Мэй, и в данном случае таким ситуативным оппонентом можно считать Бориса Джонсона. Я думаю, что эта ситуация, связанная с покушением на Скрипаля, представляет собой хороший инструмент для оказания давления на политических соперников, что и происходит", – сказал Алексей Зудин.

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