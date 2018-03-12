Политолог: президент РФ добивается того, чтобы быть правильно понятым в США

Глава Пентагона прокомментировал послание Владимира Путина. Президент России хочет, чтобы американцы учитывали позицию России в том виде, в котором она заявлена, отметил в эфире радио Sputnik политолог Максим Жаров.

В послании к Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил, в том числе, о стремлении уменьшить напряженность в отношениях с НАТО, считает глава Пентагона Джеймс Мэттис. Вместе с тем министр обороны США отметил, что эта речь его разочаровала.

"Я смотрел речь президента Путина, и, как и многие из нас, я сосредоточился на последней трети (о новых российских вооружениях, – ред.). Первые две трети – явно о внутренних проблемах, а также… о возможностях снизить напряженность между странами НАТО, западными странами… и Российской Федерацией", – приводит слова Мэттиса пресс-служба Пентагона.

Третья часть послания, по словам Мэттиса, его разочаровала. В то же время он выразил мнение, что то вооружение, которое представил Путин, не меняет общего расклада сил. "Мне платят за то, чтобы я составлял стратегические оценки… Я бы сказал, что не видел никаких изменений в военном потенциале России, и до всех систем, о которых (Путин) говорит – еще несколько лет", – сказал Мэттис.

Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию 1 марта представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Это ракетный комплекс "Сармат", подводные беспилотники, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс "Кинжал", лазерное и гиперзвуковое оружие.

Позднее группа сенаторов, включая экс-кандидата в президенты Берни Сандерса, обратилась к госсекретарю США Рексу Тиллерсону с призывом начать диалог с Москвой, чтобы обновить договор СНВ-3 и повысить транспарентность в сфере разработки нестратегического ядерного оружия.

Политолог Максим Жаров в эфире радио Sputnik высказал мнение, что президент России добивается того, чтобы его правильно поняли в США.

"Владимир Путин добивается того, чтобы его поняли так, как он это имеет в виду. Чтобы американцы при выработке своего нового внешнеполитического курса, в том числе и в отношениях с Россией, учитывали позицию России в том виде, в котором она заявлена, а не так, как они себе сами воображают. В последнее время Владимир Путин уделяет значительное внимание беседам с американскими журналистами – мы видели его интервью телекомпании NBC – он хочет добиться понимания у людей типа Джеймса Мэттиса. И он в очередной раз в этом интервью подтвердил, что новейшие разработки не направлены на разворачивание гонки вооружений. Он предлагает американцам сесть за стол переговоров и договариваться, как новый многополярный мир будет функционировать", – считает Максим Жаров.

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