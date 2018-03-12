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Политолог: президент РФ добивается того, чтобы быть правильно понятым в США

09:4112.03.2018
(обновлено: 10:42 12.03.2018)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью журналисту американского телеканала NBC Мегин Келли в Калининграде. 2 марта 2018Президент РФ Владимир Путин дает интервью журналисту американского телеканала NBC Мегин Келли в Калининграде. 2 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Глава Пентагона прокомментировал послание Владимира Путина. Президент России хочет, чтобы американцы учитывали позицию России в том виде, в котором она заявлена, отметил в эфире радио Sputnik политолог Максим Жаров.

В послании к Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил, в том числе, о стремлении уменьшить напряженность в отношениях с НАТО, считает глава Пентагона Джеймс Мэттис. Вместе с тем министр обороны США отметил, что эта речь его разочаровала.

"Я смотрел речь президента Путина, и, как и многие из нас, я сосредоточился на последней трети (о новых российских вооружениях, – ред.). Первые две трети – явно о внутренних проблемах, а также… о возможностях снизить напряженность между странами НАТО, западными странами… и Российской Федерацией", – приводит слова Мэттиса пресс-служба Пентагона.

Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Максим Блинов
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Третья часть послания, по словам Мэттиса, его разочаровала. В то же время он выразил мнение, что то вооружение, которое представил Путин, не меняет общего расклада сил. "Мне платят за то, чтобы я составлял стратегические оценки… Я бы сказал, что не видел никаких изменений в военном потенциале России, и до всех систем, о которых (Путин) говорит – еще несколько лет", – сказал Мэттис.

Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию 1 марта представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Это ракетный комплекс "Сармат", подводные беспилотники, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс "Кинжал", лазерное и гиперзвуковое оружие.

Позднее группа сенаторов, включая экс-кандидата в президенты Берни Сандерса, обратилась к госсекретарю США Рексу Тиллерсону с призывом начать диалог с Москвой, чтобы обновить договор СНВ-3 и повысить транспарентность в сфере разработки нестратегического ядерного оружия.

Политолог Максим Жаров в эфире радио Sputnik высказал мнение, что президент России добивается того, чтобы его правильно поняли в США. 

"Владимир Путин добивается того, чтобы его поняли так, как он это имеет в виду. Чтобы американцы при выработке своего нового внешнеполитического курса, в том числе и в отношениях с Россией, учитывали позицию России в том виде, в котором она заявлена, а не так, как они себе сами воображают. В последнее время Владимир Путин уделяет значительное внимание беседам с американскими журналистами – мы видели его интервью телекомпании NBC – он хочет добиться понимания у людей типа Джеймса Мэттиса. И он в очередной раз в этом интервью подтвердил, что новейшие разработки не направлены на разворачивание гонки вооружений. Он предлагает американцам сесть за стол переговоров и договариваться, как новый многополярный мир будет функционировать", – считает Максим Жаров.

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Комментарии
8 пользователей оставили 8 комментариев
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shcherd
С одной стороны, показывали мультики, а с другой - вдруг правда?
И что делать? Со всей этой мощью. И когда появятся атомные двигатели на автомобилях? Ну хотя бы локальные атомные станции? Чтоб электроэнергия подешевела.
11:08
12.03.2018
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v s
Может быть он в послании пошутил ? Так кто ж так шутит ? :-)
С ним не хотят разговаривать и договариваться, неужели это не понятно !?
Для начала переговорного процесса нужен другой лидер, который будет способен обсуждать всё : и вооружение, и разоружение, и Украину с Крымом, и Европу, и Сирию с ближним и дальним востоком, и торговлю, и энергетику, и т.д. и т.п.
Путин со своей порой бескомпромиссной позицией, с тяжелым грузом уже совершенных ошибок способен на такие переговоры ? Видимо, нет. Ему надо уйти, чтобы страна двинулась вперёд
10:57
12.03.2018
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Злой лысый дядька
Ржавая супердержава с огромным внешнем долгом разочарована. Сочувствуем и соболезнуем. Продолжайте выпускать суперсовременные "утюги" по триллиону долларов каждый и ваше разочарование будет увеличиваться год от года.
10:52
12.03.2018
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Накося Выкуси
О чем Мэттис говорит, о каких годах? Оружие уже прошло испытания и начато серийное производство. Годы необходимы американцам чтобы создать что-то подобное.
10:41
12.03.2018
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kondrat.bum
Военный потенциал будет виден при реальных боевых действиях. А оно нам надо??? Готовятся бриты и мормоны...
10:31
12.03.2018
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Vladimir.eusyukov
старческое слабоумие Мэттиса конечно не позволит сделать ему правильную оценку))))
10:27
12.03.2018
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lukanin.sanya2013
"До систем несколько лет") А от одного вида на параде танка "Армата" полные штаны напустили) Конечно не верит - в пиндостане ж принято считать Россию "разорванной в клочья", а тут на те - сперва танк новый, потом истребитель, теперь это)
09:56
12.03.2018
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boyarsky.pascha
ох,ох! Разочаровала! А что должна была обрадовать что-ли? Вообще-то это выступление Путина имеет конкретное название "Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию". Заметьте, не Пентагону, не НАТО, а НАШЕМУ Федеральному Собранию. И кто, где и чем разочарован и озабочен за пределами России - это их проблемы.
09:54
12.03.2018
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