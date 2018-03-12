Эксперт: новое российское оружие сделано для адекватного отражения угроз

В Минобороны рассказали о запуске в серийное производство системы "Авангард" и о возможностях ракеты "Кинжал". Военный эксперт Виктор Баранец отметил в эфире радио Sputnik, что у нового российского оружия нет аналогов в мире.

Министерство обороны России подписало контракт на серийное производство новейших гиперзвуковых ракет с ядерной силовой установкой "Авангард", заявил в понедельник в интервью газете "Красная звезда" замглавы Минобороны Юрий Борисов.

"Система "Авангард", о которой говорил президент, хорошо испытана… Скажу больше, мы имеем контракт на серийное производство этих систем", – сказал Борисов.

Замминистра подчеркнул, что создание "Авангарда" было для российской "оборонки" трудной задачей. "Не без труда она создавалась, потому что температура на поверхности боевого блока достигает двух тысяч градусов. Он действительно летит в плазме. Поэтому проблема управления этим объектом и вопросы защиты стояли очень остро, но решения были найдены. Практические испытания этой системы подтвердили реализуемость выбранного подхода", – отметил он.

В интервью "Красной звезде" Юрий Борисов также рассказал, что гиперзвуковые ракеты системы "Кинжал", которыми оснащаются модернизированные истребители-перехватчики, могут поражать авианосцы, эсминцы и крейсеры потенциального противника.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин ранее сообщил, что носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал" станут самолеты МиГ-31, модернизация которых велась одновременно с созданием новейшего высокоточного авиационного ракетного комплекса.

"В качестве носителя "Кинжала" был выбран сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31. Работа по модернизации этого уникального сверхзвукового самолета, опередившего свое время, шла параллельно с разработкой самого оружия", – написал Рогозин в Twitter.

Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию 1 марта рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение России. Так, в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей".

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о возможностях нового российского оружия.

""Кинжалу" суждено стать таким же брендом, как автомат Калашникова, как наши С-300, С-400, как наш "Искандер". У нас в России есть много оружия, которое можно без всякого бахвальства отнести к мировым брендам. Но мы не любители втягиваться в гонку вооружений и ни в коем случае к этому не стремимся. Это оружие сделано только ради того, чтоб адекватно отразить многочисленные военные угрозы, которые мы видим сегодня со всех сторон: и на западе, и на юге, и на востоке. Вероятно, пока вопрос об экспорте не стоит, но у этой ракеты очень большие экспортные перспективы. Думаю, в ближайшие 2-3 года, когда мы оснастим наши ВКС этими уникальными ракетами, возможно, встанет вопрос и об экспорте. Но мы пока не торопимся: забота о российской армии – на первом плане. Здесь важны не экономические, а оборонительные выгоды", – сказал Виктор Баранец.

Он отметил, что аналогов такому оружию в мире пока нет.

"Развитие гиперзвуковых ракет такого класса уже давно шло параллельно с США. Когда американцы запрыгнули за три Маха (один Мах – это скорость звука), они устроили вселенскую рекламу, но, тем не менее, даже когда они добрались до 5 Махов, у них один за другим пошли сбои и срывы испытаний. Так вот я хочу напомнить, что наша ракета, по официальным данным, летает быстрее 10 Махов. А один из создателей этого оружия еще в прошлом году проговорился, что вообще-то "Кинжал" летает со скоростью, превышающей 12 Махов", – сказал Виктор Баранец.

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