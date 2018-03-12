Политолог: армия РФ вышла из кризисного состояния

Владимир Путин объяснил причины гибели подлодки "Курск" состоянием российской армии в те годы. Сегодня ситуация в Вооруженных силах РФ совершенно иная, отметил в эфире радио Sputnik политолог Евгений Бень.

Президент России Владимир Путин рассказал, что стало причиной трагедии с подводной лодкой "Курск" в августе 2000 года. По его словам, крушение субмарины объясняется неудовлетворительным состоянием российской армии в те времена.

"После развала Советского Союза у нас возникли огромные сложности и в экономике, и в социальной сфере, и в армии, разумеется, это все не могло армию не коснуться", – сказал президент в интервью для фильма "Путин", опубликованном в социальных сетях. Глава государства добавил, что трагедия "Курска" – это "проявление общего состояния Вооруженных сил".

Путин подчеркнул, что в момент трагедии он едва приступил к исполнению обязанностей президента после выборов и даже не знал, что в Баренцевом море проводятся какие-то серьезные военные учения.

"Министр обороны позвонил, сказал, что мы потеряли лодку, но обнаружили уже, сейчас начинаем работу. Было непонятно, что там происходит что-то трагическое, потом, конечно, все это развернулось в полном объеме и в полный рост", – вспоминает российский лидер.

Глава государства добавил, что с учетом того, в каком состоянии находилась армия, в катастрофе "нет ничего удивительного". В то же время он подчеркнул, что речь идет о колоссальной трагедии.

"И, конечно, это нельзя забыть", – сказал российский лидер.

Он также сообщил, что решил после трагедии поговорить с родными подводников, чтобы оказать им поддержку и "заверить их в том, что мы сделаем все для того, чтобы лодку поднять".

"Разговор действительно был очень тяжелым, но он был честным абсолютно. Предельно честным и открытым. И, безусловно, люди это почувствовали, поняли", – рассказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что его предостерегали от попыток поднять лодку со дна, но он настоял, поскольку дал слово.

Российский атомный подводный ракетный крейсер "Курск" затонул в Баренцевом море в результате катастрофы, произошедшей 12 августа 2000 года в ходе проведения военно-морских учений СФ. Все 118 членов экипажа погибли.

Публицист, политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень в эфире радио Sputnik отметил, что с тех пор российские Вооруженные силы вышли на новый уровень.

"Если вспомнить 90-е годы и самое начало нулевых, то, действительно, и с точки зрения подготовленности, и, прежде всего, военно-технической оснащенности, российская армия, конечно, была в кризисном состоянии. И абсолютно резонно, сопоставляя это с сегодняшним днем, видеть контраст. Сегодняшняя техническая оснащенность российской армии оценивается, например, в Пентагоне как одна из лучших в мире. По многим параметрам вооружений мы опережаем США, и это признают и в Америке. Все это свидетельствует о том, что те шаги, которые сделаны за последние годы, полностью вывели военно-техническую оснащенность российской армии из кризисного состояния. Возникают и новые горизонты, связанные с изменившейся российской геополитикой за последние годы", – считает Евгений Бень.