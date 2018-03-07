Мнение: то, что делают со спортсменами РФ, не вписывается ни в какие рамки

В Международной ассоциации легкоатлетических федераций не исключили, что спортсменам РФ запретят участие в международных турнирах даже в нейтральном статусе. Позицию IAAF прокомментировала в эфире радио Sputnik призер Олимпийских игр Ольга Богословская.

Глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсен заявил, что если ВФЛА не достигнет прогресса по критериям рабочей группы IAAF к июлю, российским спортсменам могут запретить выступать на международных турнирах даже в нейтральном статусе.

Во вторник совет IAAF рекомендовал не восстанавливать в правах ВФЛА.

"Если ВФЛА не достигнет прогресса к следующему заседанию совета IAAF в июле, то будут обсуждаться санкции к ВФЛА, включая запрет на выступление российских спортсменов на международных турнирах в качестве нейтральных атлетов и рекомендации по исключению ВФЛА из IAAF", – заявил Андерсен.

Ранее глава IAAF Себастьян Коу предупредил, что позиция международной ассоциации по отношению к статусу ВФЛА останется жесткой, несмотря на недавнее решение Международного олимпийского комитета восстановить в правах Олимпийский комитет России.

Чемпионка мира, серебряный призер Олимпийских игр по легкой атлетике, комментатор "Матч ТВ" Ольга Богословская в эфире радио Sputnik прокомментировала позицию IAAF по отношению к восстановлению прав ВФЛА.

"То, что делает IAAF, совершенно не вписывается ни в какие рамки. Вы же видите: Международный олимпийский комитет восстановил в правах Олимпийский комитет России, но IAAF не собирается восстанавливать в правах ВФЛА. Это абсолютно политическая акция: есть определенная группа людей, которая может показать свою силу – вот они и показывают ее", – считает Ольга Богословская.

По ее словам, тот же подход можно усмотреть и в предоставлении российским спортсменам права выступать в качестве нейтральных атлетов.

"Непонятна сама логика восстановления тех или иных спортсменов. Если бы были четкие критерии: подпадает спортсмен под эти критерии – и получает право выступления на международных соревнованиях, а если какой-нибудь критерий не выполнен, то спортсмен этого права не получает. А здесь есть организация, IAAF, и есть в ней группа людей, которая по своему усмотрению решает: этого допущу, а этого не допущу… Все это можно объяснить только каким-то давлением на руководство IAAF. И, как я понимаю, пока будет оказываться такое беспрецедентное давление, все так и будет продолжаться", – предположила Ольга Богословская.

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