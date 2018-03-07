Участник конкурса "Ты супер!": каждый из участников – уже победитель

Второй сезон вокального конкурса "Ты супер!" шагает по всему миру. С первой программы он покорил зрителей искренностью участников. В интервью радио Sputnik конкурсанты рассказали о том, какие изменения произошли за это время в их жизни.

Участники конкурса "Ты супер!" – дети, оставшиеся без попечения родителей – приехали из разных городов России и из других стран. В международном детском вокальном конкурсе на телеканале НТВ свои таланты демонстрируют воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных семей. Участникам предоставляется возможность показать свои вокальные способности профессиональному жюри и миллионам зрителей. И уже сейчас, по словам самих участников конкурса, их жизнь значительно изменилась. Вот что в интервью радио Sputnik говорит один из конкурсантов Максим Гнатюк.

"Раньше я был более скованным исполнителем – просто стоял на сцене, а сейчас могу использовать хореографию. Это главное изменение. На нашем проекте мы сплотились как команда, и это мне нравится. Чувствуется высокий профессионализм тех, кто с нами работает, появляется сильная мотивация. Не хочется подвести свою семью, свою страну", – сказал Максим Гнатюк.

Участники конкурса приобрели известность, обзавелись поклонниками. И, по мнению другой конкурсантки Мехроны Гайбуллоевой, каждый из участников проекта – уже победитель.

"В Instagram, "ВКонтакте" у меня теперь много подписчиков. Это очень приятно. Но даже когда нам говорят, что мы звезды, я этого не чувствую. Я хочу быть простой девушкой, которая поет, помогает другим, просто живет для себя. Каждый из участников – уже победитель, это самые талантливые, искренние дети", – отметила Мехрона Гайбуллоева.

О том, почему участникам проекта приходится рано вставать по утрам и кто из конкурсантов уже твердо решил навсегда связать свою жизнь с музыкой – об этом в интервью на радио Sputnik.

Организаторы шоу – телеканал НТВ и международное информационное агентство и радио Sputnik.

Участник конкурса "Ты супер!": каждый из участников – уже победитель Your browser does not support HTML5 audio

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!