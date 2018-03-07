"Дело принципа". Аналитик спрогнозировал ход переговоров с Киевом по газу

"Газпром" предложил "Нафтогазу" дату обсуждения расторжения контрактов на поставку и транзит газа. Аналитик Игорь Юшков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что украинская компания вряд ли согласится сесть за стол переговоров "с первой попытки".

"Газпром" предложил "Нафтогазу Украины" дату встречи по вопросу расторжения контрактов, сообщил журналистам зампред правления российской компании Александр Медведев.

"По вопросу расторжения контрактов на поставку и транзит газа я хотел бы прокомментировать, что "Газпром" не только направил 5 марта сего года уведомление "Нафтогазу Украины" о начале процедуры расторжения контрактов, но и предложил дату необходимой для этого встречи сторон", – сказал Медведев.

На прошлой неделе Стокгольмский суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 млрд долларов в качестве компенсации за недопоставку газа через Украину. С учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы арбитры произвели зачет встречных требований. В итоге российская компания должна выплатить украинской 2,56 млрд. "Газпром" не согласился с этим вердиктом, назвав его "асимметричным", и решил расторгнуть контракты с "Нафтогазом" через арбитраж. В понедельник, 5 марта, российская компания направила украинской стороне официальное уведомление о начале процедуры расторжения.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в эфире радио Sputnik высказал сомнение, что украинская компания согласует дату и сядет за стол переговоров.

"Думаю, "Нафтогаз" вряд ли согласится, по крайней мере, с первой попытки, сесть за стол переговоров. Для них это политический момент и дело принципа: мол, "Газпром" предлагает дату, и согласие на нее выглядит уступкой. Поэтому, я думаю, "Нафтогаз" откажется или предложит свою дату. Весь переговорный процесс будет идти довольно сложно, всевозможных демаршей от украинской стороны мы увидим еще много. Даже если усядутся за стол переговоров, то наверняка будут не согласны ни по одному пункту. Это будет довольно трудоемкий процесс, долгий. Сомневаюсь, что в этом году они уложатся в расторжение договора. Скорее всего, к концу 2019 года, когда и так заканчиваются соглашения, вот тогда будут расторгнуты прежние соглашения и подписаны новые", – сказал Игорь Юшков.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.