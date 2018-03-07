Американист рассказал, за что "поплатился" советник Трампа

Президент США Дональд Трамп обещал вскоре назначить нового экономического советника вместо покидающего администрацию Гэри Кона. В эфире радио Sputnik американист Виктор Олевич выразил мнение, что в команде Трампа царит хаос.

Президент США Дональд Трамп обещает вскоре назначить нового экономического советника вместо Гэри Кона, который заявил о своем уходе в ближайшие недели.

"В ближайшее время будет принято решение о назначении нового главного экономического советника. Много людей, которые ждут эту работу – буду выбирать с умом!", – написал Трамп в Twitter.

По данным ряда СМИ, на эту должность, в частности рассматриваются советник Белого дома Питер Наварро и экономический аналитик и журналист Лоуренс Кудлоу.

Кон ушел на фоне решения президента США Дональда Трампа ввести экономические пошлины на импорт стали и алюминия в США. Это решение не поддержали как торговые партнеры США, так и некоторые однопартийцы Трампа.

Ранее решение об уходе со своего поста приняла давняя соратница Трампа, директор Белого дома по коммуникациям Хоуп Хикс. В общей сложности с момента инаугурации Трампа в январе 2017 года его команду покинули более 10 человек.

Политолог, американист, ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич в эфире радио Sputnik высказал мнение, что уход Гэри Кона – составная часть "хаоса" в команде Дональда Трампа.

"Хаос в администрации Трампа говорит о том, что у Трампа изначально не была сформирована своя команда, у него не было кадрового ресурса при формировании команды. У него как в силовом блоке и в спецслужбах, так и в экономическом блоке не было тех людей, которым он мог бы доверять. И мы видим последствия этого на протяжении всего минувшего года, когда один за другим уходили высокопоставленные чиновники самых разных министерств и ведомств", – отметил Виктор Олевич.

По его словам, Гэри Кон до недавних пор играл важную роль в формировании экономического курса администрации Трампа.

"Гэри Кон, который являлся одним из ключевых деятелей экономического блока – это бывший президент финансовой компании Goldman Sachs, представитель либерального экономического крыла – это важная веха в истории этой администрации. Кон сыграл ключевую роль в продвижении налоговой реформы Трампа через американский конгресс. Причем, напомню, налоговая реформа – это единственная из обещанных Трампом реформ, которая прошла через конгресс. Но теперь, когда Трамп не прислушался к аргументам Кона по поводу введения тарифов на импорт алюминия и стали, тот уходит. Кон считает, что введение подобных тарифов отрицательно скажется на целом ряде процессов в американской экономике. Он выступал против этого, и теперь за свою оппозицию поплатился своим местом в администрации. Ему ничего не оставалось, кроме как уйти в отставку, поскольку основные реперные точки его экономической программы более не согласовывались с курсом Трампа", – считает Виктор Олевич.