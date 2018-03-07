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Аналитик: у США остался лишь год, чтобы по максимуму использовать Украину

14:2407.03.2018
(обновлено: 14:45 07.03.2018)
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© РИА Новости / Андрей Стенин
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США "грубо и нагло" обманули Россию при перевороте на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин. Политический аналитик Руслан Осташко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американцы обманули не только Россию, но и весь советский народ.

США "грубо и нагло" обманули Россию перед переворотом на Украине, заявил российский президент Владимир Путин.

Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара
© РИА Новости / Владимир Песня
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"К нам обратились американские партнеры, они попросили нас, чтобы мы сделали все, я сейчас говорю почти дословно просьбу, чтобы Янукович не применил армию, чтобы оппозиция освободила площади, административные здания и перешла к выполнению достигнутых соглашений о нормализации ситуации", – сказал Путин в фильме "Миропорядок 2018", основанном на нескольких интервью журналисту Владимиру Соловьеву.

По словам главы государства, Россия согласилась, а через день на Украине произошел государственный переворот.

"Ну, хоть позвонили бы, хоть бы что-то сделали, хоть слово бы сказали. Хотя бы сказали – знаете, есть такое понятие, как эксцесс исполнителя, – что мы этого не хотели, но так вот события (развивались), но мы сделаем все, чтобы вернуть все в правовое поле. Ни слова, наоборот, полная поддержка тех, кто совершил государственный переворот", – сказал Путин.

Президент подчеркнул, что фактически Америка своими руками совершила этот переворот, поэтому вынуждена поддерживать сегодняшнюю киевскую власть – "они загнали себя в угол".

Украинский президент Петр Порошенко во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2018
© Фото : пресс-служба президента Украины
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Как отметил российский лидер, этот случай стал первым серьезным обманом со стороны американских партнеров. "Так грубо и нагло, пожалуй, в первый (раз). Так, чтобы сказали: давайте сделаем так, а на самом деле все сделали по-другому и даже не соизволили что-то сказать на этот счет, такого, пожалуй, не было", – добавил он.

Главный редактор интернет-издания "Политическая Россия", политический аналитик Руслан Осташко в эфире радио Sputnik прокомментировал тезисы, высказанные российским президентом.

"США не то что нагло обманули Россию по поводу Украины, США нагло обманули вообще весь русский, советский народ, когда говорили, что развал Советского Союза – это демократия, на самом деле все хорошо, все здорово, никакого продвижения НАТО не будет и т.д. Вообще стратегия США – жить за счет других государств, вытягивая из них ресурсы. То есть вы – либо их партнер, а точнее вассал типа Великобритании, либо вы – угроза для них. Других категорий стран для американцев не существует. Поэтому, когда нам сказали, что мы их друзья и партнеры, надо было понимать, что либо мы становимся подчиненной для американцев страной, становимся их филиалом и работаем на них, либо мы превращаемся в угрозу. К счастью, мы стали для них угрозой", – сказал Руслан Осташко.

Он отметил, что после развала СССР многие в США не верили в возрождение России и сейчас готовы на многое, чтобы "подорвать" нашу страну.

"Многие думали, что после "холодной войны" и развала Советского Союза Россия никогда не возродится. И сейчас огромное количество американцев из старого поколения, работающих в государственных структурах, в спецслужбах, сожалеют о том, что тогда нас "не дожали". Поэтому сейчас они будут делать все, использовать все ресурсы, чтобы подорвать нашу экономику, нашу страну, нашу силу. И Украина – одна из самых болевых исторических точек для нас, поэтому давить на нее будут", – считает политически аналитик.

Однако, по его мнению, так будет не всегда.

"Выкрутиться из этой ситуации мы можем. В следующем году, когда ГТС Украины будет не нужна, потому что заработают "Северный поток-2" и "Турецкий поток", ценность Украины резко упадет. Поэтому, по большому счету, у американцев есть год, чтобы использовать Украину в "последней битве" против России максимально большой ценой. Посмотрим, что они смогут придумать…", – заключил Руслан Осташко.

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Комментарии
13 пользователей оставили 13 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Валерий Ханислямов
Да не нужна была Украина США! Им нужен был Крым, чтобы там свою военную базу организовать.
14:58
07.03.2018
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Сергей Вагнер
К сожалению, наша страна так или иначе является филиалом америкосов. Поскольку ЦБ не является государственным органом, мы очень сильно зависим от их валюты. Есть нефть (наш ресурс) и мы его все таки меняем на доллары и уже на ту сумму, которую получили $, можем напечатать наш рубль. Как ни крути продаем ресурсы за "фантики".
Но видимо они весьма недооценивают возможности нашей страны и начинают вытворять какие-то, казалось бы детские глупости, явно перетекающие в маразм.
Вопрос к знатокам: а не может ли это свидетельствовать о том, что их система изживает себя?
14:45
07.03.2018
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