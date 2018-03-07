Эксперт: для создания аналогов "Искандеров" понадобятся долгие годы работы

Создание аналога российского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М" иностранными государствами возможно не ранее 2025 года, заявил главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил РФ генерал-полковник Олег Салюков.
"В плановом порядке продолжается перевооружение ракетных бригад с устаревшего ракетного комплекса "Точка-У" на современный ракетный комплекс "Искандер-М". Уже поставлено более 10 бригадных комплектов", – сказал Салюков в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда", опубликованном на сайте издания.
"Этот комплекс является высокоточным, эффективным оружием, способным осуществлять пуски как баллистических, так и крылатых ракет, преодолевающих существующие и перспективные системы противоракетной обороны", – заключил Салюков.
ОТРК "Искандер-М" предназначен для поражения малоразмерных и площадных целей – ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и узлов связи – на дальностях до 500 км.
В эфире радио Sputnik главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил, что за рубежом признают высочайшую эффективность этого оружия.
""Искандеры" – это уникальная разработка российского ОПК, в которой сосредоточены новейшие достижения в области материаловедения, ракетостроения, точной навигации и механики. Это оружие, которое позволяет поражать различные объекты самым широким спектром аэробаллистических и крылатых ракет. Неслучайно, что в ближайшее время завершается процесс перевооружения ракетных бригад Сухопутных войск России на ОТРК "Искандер-М". За рубежом признают высочайшую эффективность этого оружия. Все пуски, которые реально моделировали боевое применение, показали высочайшую эффективность, надежность, безотказность и хирургическую точность комплексов "Искандер"", – сказал Игорь Коротченко.
По его мнению, аналог этому оружию создать будет сложно.
"Идет соревнование между конструкторскими школами, разработчиками разных государств. Но, на мой взгляд, оружейным корпорациям понадобятся долгие годы работы и десятки миллиардов долларов, чтобы хотя бы приблизиться по своим характеристикам к "Искандерам", не говоря уже о том, чтобы его превзойти", – отметил военный эксперт.
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