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Эксперт: для создания аналогов "Искандеров" понадобятся долгие годы работы

13:5507.03.2018
(обновлено: 13:56 07.03.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПуск баллистической ракеты ОТРК Искандер-М на полигоне Капустин ЯрПуск баллистической ракеты ОТРК Искандер-М на полигоне Капустин Яр
© РИА Новости / Стрингер
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В Минобороны назвали сроки создания в мире аналогов российского ОТРК "Искандер-М". В эфире радио Sputnik военный эксперт Игорь Коротченко отметил, что за рубежом признают высочайшую эффективность этого оружия.

Создание аналога российского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М" иностранными государствами возможно не ранее 2025 года, заявил главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил РФ генерал-полковник Олег Салюков.

"В плановом порядке продолжается перевооружение ракетных бригад с устаревшего ракетного комплекса "Точка-У" на современный ракетный комплекс "Искандер-М". Уже поставлено более 10 бригадных комплектов", – сказал Салюков в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда", опубликованном на сайте издания.

Подготовка к боевому пуску баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М
© РИА Новости / Стрингер
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"Фантастически высокая точность". Эксперт об испытании "Искандеров"
Он отметил, что "по прогнозам разработчиков, создание его аналога иностранными государствами возможно не ранее 2025 года".

"Этот комплекс является высокоточным, эффективным оружием, способным осуществлять пуски как баллистических, так и крылатых ракет, преодолевающих существующие и перспективные системы противоракетной обороны", – заключил Салюков.

ОТРК "Искандер-М" предназначен для поражения малоразмерных и площадных целей – ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и узлов связи – на дальностях до 500 км.

В эфире радио Sputnik главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил, что за рубежом признают высочайшую эффективность этого оружия.

""Искандеры" – это уникальная разработка российского ОПК, в которой сосредоточены новейшие достижения в области материаловедения, ракетостроения, точной навигации и механики. Это оружие, которое позволяет поражать различные объекты самым широким спектром аэробаллистических и крылатых ракет. Неслучайно, что в ближайшее время завершается процесс перевооружения ракетных бригад Сухопутных войск России на ОТРК "Искандер-М". За рубежом признают высочайшую эффективность этого оружия. Все пуски, которые реально моделировали боевое применение, показали высочайшую эффективность, надежность, безотказность и хирургическую точность комплексов "Искандер"", – сказал Игорь Коротченко.

По его мнению, аналог этому оружию создать будет сложно.

"Идет соревнование между конструкторскими школами, разработчиками разных государств. Но, на мой взгляд, оружейным корпорациям понадобятся долгие годы работы и десятки миллиардов долларов, чтобы хотя бы приблизиться по своим характеристикам к "Искандерам", не говоря уже о том, чтобы его превзойти", – отметил военный эксперт. 

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Иван Алексеев
Советская школа ракетостроения! Превзойти нельзя, убежать невозможно!
14:47
07.03.2018
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