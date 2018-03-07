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"Придется приспосабливаться". Эксперт о прогнозе природных катастроф в РФ

12:5907.03.2018
(обновлено: 13:06 07.03.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкМужчина на улице Москвы в морозный деньМужчина на улице Москвы в морозный день
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Синоптики предсказали рост числа природных катастроф в России. Эти выводы в эфире радио Sputnik прокомментировал директор программы "Климат и энергетика" WWF России Алексей Кокорин.

Число крупных природных ЧП в России будет неуклонно расти и может достигнуть 16 случаев в год, рассказали в Центре "Антистихия".

Это происходит по двум причинам – изменения климата и хозяйственная деятельность человека. В целом, увеличение числа бедствий повторяет тенденцию роста температур на планете. Это следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Айсберг у берегов одного из островов архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Илья Тимин
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Также отмечается, что усиление риска катастроф несет значительную угрозу для населения и экономики. За последние 20 лет в мире жертвами техногенных и природных ЧС стали более трех миллионов человек, более 800 миллионов пострадали.

В зонах потенциального поражения при авариях на критически важных объектах проживают более 90 миллионов россиян. Это 60% населения страны. Годовой экономический ущерб (прямой и косвенный) от природных и техногенных катастроф может достигать 1,5-2% ВВП, то есть от 675 млрд до 900 млрд рублей.

По данным "Антистихии", более 70% опасных погодных явлений，которые приносят социальные и экономические потери, происходят в теплый период. Так, в прошлом году 81% бедствий пришелся на промежуток с апреля по октябрь.

В эфире радио Sputnik директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин прокомментировал эти прогнозы.

"Статистика показывает, что, действительно, растет число метеорологических явлений и их интенсивность (измеряется м/с штормового ветра и так далее). И если лет 15-20 назад их было в районе 150-250, то сейчас это около 500 явлений. При этом в последние годы примерно 350-380 из них наносят ущерб, и этот показатель стабилен. Это означает, что мы чему-то научились, раз число явлений, приносящих ущерб, в последние годы у нас примерно одинаково. Но сам ущерб, тем не менее, растет, поскольку интенсивность явлений возрастает. И это очень важный момент. Прогноз о том, что число будет расти примерно на 10-20 явлений в год, к сожалению, разумный – это так. Но говорить, что будет 16 – это не та точность, это некий усредненный параметр", – сказал Алексей Кокорин. 

По его словам, это достаточно долгосрочный тренд.

"Можно говорить о том, что это долгосрочный тренд, поскольку прослеживается достаточно четкая причинно-следственная связь с усилением человеком парникового эффекта. А это долгосрочный эффект – на весь XXI век и даже несколько дольше. Конечно, это не единственное изменение климата, и оно накладывается на множество естественных циклов. Поэтому, к сожалению, синоптики, климатологи однозначно говорят, что тренд на рост числа и интенсивности опасных гидрометеорологических явлений будет продолжаться. Мы должны серьезно относиться к этой информации и приспосабливаться. Скажем, если раньше Москва была приспособлена к ветру в 20 м/с, то после ураганных ветров стало понятно, что надо приспосабливаться к 30 м/с. Возможно, лет через десять это будет 35 м/с. Но, конечно, какого-то апокалипсиса никто не прогнозирует", – отметил эксперт. 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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