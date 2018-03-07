"Санкции проваливаются". Политолог об антироссийской политике Вашингтона

Россия справляется с текущим уровнем санкций, заявил глава нацразведки США Дэниел Коутс. В эфире радио Sputnik политолог-американист Константин Блохин прокомментировал это заявление.

Россия справляется с текущим уровнем санкций, заявил директор национальной разведки США Дэниел Коутс.

"Россия будет вести работу по подрыву единства Запада в отношении санкций и поддержки Киеву, но Кремль справляется с санкциями на текущем уровне", – говорится в письменных показаниях Коутса конгрессу.

Директор нацразведки считает, что новые санкции США против РФ могут последовать в течение недели.

"Санкции рассматриваются. Министр финансов (Стивен Мнучин), насколько я знаю, дал понять, что уже на следующей неделе он, возможно, опубликует список этих санкций", – сказал Коутс, выступая в сенате США.

В эфире радио Sputnik эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин выразил мнение, что Вашингтон не добился санкциями того эффекта, на который рассчитывал.

"Санкционная политика проваливается. Цель санкций – ударить по экономике и изменить траекторию развития нашей внешней политики. А ведь пока санкции привели только к консолидации общества и усилению правительства, к национализации элит – те, кто хранил деньги на западных счетах, возвращают их в Россию. Экономика, может, не так быстро развивается, но я связываю это не с санкциями, а со стагнацией мировой экономики", – сказал Константин Блохин.

Вместе с тем, он считает, что ограничительные меры останутся надолго.

"Все эти заявления главы разведки заключаются в том, что санкционного давления недостаточно, мол, нужно усиливать. Я думаю, последние заявления президента Владимира Путина, связанные с демонстрацией нашей военной мощи, вызвали у них негодование и ненависть. Кроме того, взаимозависимость двух экономик мизерная. Из-за этого конгрессмены так легко рушат российско-американские отношения. Их цель – изменение внешнеполитического курса нашей страны и смена власти. Поэтому санкции будут еще долго", – отметил Константин Блохин.

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