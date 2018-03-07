Мнение: США "тормозят" встречу Лаврова и Тиллерсона, но признаться не хотят

Москва и Вашингтон не могут согласовать встречу глав внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона. Политолог Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, почему это происходит.

Российская сторона направила запрос о встрече главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном еще 2 марта, но ответа так и не получила, заявили в посольстве в Вашингтоне.

"Мы обычно не комментируем рабочие процедуры по подготовке сугубо дипломатических встреч. Но, поскольку официальный представитель госдепа Хезер Науэрт опять исказила реальность, вынуждены заявить, что запрос о встрече Сергея Лаврова с Рексом Тиллерсоном был направлен в госдеп 2 марта. Несколько раз пытались получить вразумительный ответ. Пока, увы, безуспешно", — говорится в заявлении посольства России на странице в Facebook.

Во вторник, 6 марта, официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила на брифинге, что американская сторона не получала "никакого приглашения или звонка".

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев эфире радио Sputnik прокомментировал сложившуюся ситуацию.

"Такие заявления нужны Вашингтону для того, чтобы лишний раз доказать, мол, Россия толком встречу не подготовила, а какие-то претензии предъявляет, а мы, мол, — за все хорошее и за дружбу. Собственно позитивной программы в отношениях с Россией у США нет, только негативная. Что Америка готова предложить России на переговорах? Признать величие Америки? Но однополярного мира больше не будет, к этому надо привыкнуть. Но США психологически на это неспособны. Поэтому им, по большому счету, нечего предложить. Встречи на высоком уровне не происходят, когда нет согласованной и обработанной повестки, подготовленных решений. Поэтому они тормозят. Но признаваться в этом не хотят", — сказал Дмитрий Журавлев.

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