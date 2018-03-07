"Основной козырь выпал из рук". Мнение о новых санкциях США против КНДР

США ввели санкции против КНДР за применение химоружия. Политолог Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik предположил, с чем это может быть связано на самом деле.

США ввели санкции против КНДР за использование химоружия при убийстве Ким Чен Нама, брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, в феврале 2017 года, сообщает госдепартамент.

"Эти санкции дополняют существующие в США всеобъемлющие санкции, направленные против незаконной северокорейской деятельности. Санкции вступили в силу с момента опубликования этого определения в Федеральном реестре 5 марта 2018 года", — говорится в сообщении.

В распространенном заявлении ведомства отмечается, что 22 февраля США определили, что правительство Северной Кореи использовало боевое химическое отравляющее вещество VX для убийства Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпура.

"США решительно осуждают применение химического оружия для совершения убийства. Это публичное проявление неуважения ко всеобщим нормам, направленным против применения химического оружия, еще раз демонстрирует безрассудный характер Северной Кореи и подчеркивает, что мы не можем позволить себе терпеть какую бы то ни было программу северокорейского оружия массового уничтожения", — отмечается в заявлении.

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил, что новые санкции против КНДР связаны с наметившейся нормализацией отношений на Корейском полуострове.

"На протяжении десятилетий США пестовали миф о том, что КНДР – угроза всему миру. Сейчас Северная и Южная Корея начинают новую фазу диалога. Я думаю, что именно этот процесс должен вселить надежду на то, что все-таки длящийся десятилетиями конфликт на Корейском полуострове можно урегулировать. В этой ситуации США резко усиливают свою жесткую позицию в отношении КНДР, потому что очевидно, что для США нормализация отношений на Корейском полуострове неприемлема в силу того, что конфликт основан якобы на защите интересов Южной Кореи. Но возникает резонный вопрос: если жители Корейского полуострова хотят договориться и решить застарелый конфликт, на что в этой ситуации будут опираться США? Основной аргумент выпадает из рук, поэтому из резерва достается обвинение в использовании химоружия. В этом смысле позиции США сейчас незавидны – чем более успешными будут переговоры, тем больше мир будет убеждаться, что северокорейская угроза – это миф, придуманный Соединенными Штатами для контроля ситуации в АТР", — сказал Владимир Шаповалов.

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