Мнение: угрозы бойкота ЧМ-2018 "задают вектор" расследованию в Британии

В МИД РФ ответили на угрозы главы МИД Британии о пропуске ЧМ-2018, который пройдет в России. Профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что заявление Бориса Джонсона – это давление на расследование инцидента в Лондоне.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона о возможном бойкоте Чемпионате мира-2018, который состоится в России.

Ранее Джонсон заявил, что Великобритания может пересмотреть уровень своего представительства на турнире в том случае, если в инциденте с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля подтвердится "российский след".

Захарова, в свою очередь, назвала "дикостью" подобные высказывания дипломата.

Британский министр также пообещал дать "жесткий ответ", если появятся соответствующие факты. Джонсон обвинил Россию в регулярном нарушении международного права и привел в качестве примера "аннексию" Крыма и "дестабилизацию" ситуации на Украине. Он добавил, что Лондон всегда реагирует на подобные нарушения норм международного права со стороны России.

Ответило Джонсону и российское посольство в Лондоне. Дипломаты призвали не делать выводов до официального завершения расследования инцидента.

"Мы впечатлены сегодняшним заявлением министра иностранных дел в парламенте. Он говорил в такой манере, будто расследование уже завершилось, и виновной в инциденте в Солсбери оказалась российская сторона", — говорится в сообщении дипмиссии.

В эфире радио Sputnik директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев отметил абсурдность подобной ситуации.

"В каждом инциденте британские и американские власти ищут какой-то российский след. Расследование еще не завершено, и понятно, что это давление на следственные органы, возможно, и на судебную, на правовую систему, чтобы "доказать" причастность России. Когда чиновник столь высокого ранга как министр иностранных дел Великобритании заявляет, что в этом инциденте, возможно, есть российский след, уже понятно, что есть определенный вектор расследования. Так можно увязать все, что угодно. Что бы ни случилось, везде можно "усмотреть" российский след, а за этим – усиление санкций, и можно отказаться от любого спортивного мероприятия. Но, как говорят в Одессе, это две большие разницы. Поэтому я абсолютно солидарен с официальным представителем МИД России в том, что эти вещи не совместимы. И в каждом действии за пределами нашей страны искать российский след – это "попахивает" маразмом", — сказал Александр Гусев.

Ранее СМИ сообщили, что в британском городе Солсбери Сергею Скрипалю и молодой женщине стало плохо на лавочке возле торгового центра. Пострадавшие потеряли сознание и были госпитализированы. Накануне полицейские также сообщили о закрытии одного из ресторанов, в котором бывший офицер ГРУ и его спутница предположительно поужинали незадолго до того, как оказались на скамейке у торгового центра.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль был приговорен в России в 2006 году к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. Он оказался в Британии спустя несколько лет после того, как его помиловали и обменяли на десять человек, задержанных в США.

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