Украинский политик: действия Порошенко продиктованы "клиповым мышлением"

Президент Украины Петр Порошенко продлил на год санкции против четырех украинских "дочек" российских госбанков. Украинский политик Александр Голуб в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о том, зачем это нужно официальному Киеву.

Президент Украины Петр Порошенко утвердил продление на год санкций против четырех украинских "дочек" российских госбанков, сообщила во вторник пресс-служба президента.

"Президент Петр Порошенко подписал указ… которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – говорится в сообщении.

Украина с 23 марта 2017 года на год ввела санкции против всех пяти работавших на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им были запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

В декабре Сбербанк продал VS Bank в рамках реализации стратегии по выходу с банковского рынка Украины, в связи с этим Нацбанк предложил СНБО Украины продлить на год санкции в отношении теперь уже только четырех банков с государственным российским капиталом. Речь идет о Сбербанке, Проминвестбанке, "ВТБ Банке" и "БМ Банке".

Депутат Верховной рады III-VII созывов, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб в эфире радио Sputnik прокомментировал продление санкций против структур российских госбанков на Украине.

"На мой взгляд, решение Порошенко говорит о том, что Киев совершенно не собирается менять политическую линию во взаимоотношениях между Украиной и Российской Федерацией, а продолжает играть в навязанную Соединенными Штатами игру в "агрессора" и "беззащитную Украину". Риторика, к которой прибегает президент, продиктована и внутренним состоянием самой Украины, где праворадикальные, откровенно неофашистские силы играют все большую роль… И, безусловно, Петру Порошенко очень хотелось бы быть "своим" в том числе и среди этой публики, и поэтому он учитывает эти настроения. К сожалению, здравый смысл, трезвый расчет пока у украинского руководства не берет верх над майданной демагогией", – сказал Александр Голуб.

По его мнению, для нынешнего украинского руководства в принципе не характерны попытки осмысления текущей ситуации и оно лишь тиражирует одни и те же пропагандистские клише.

"Так называемое клиповое мышление, которое сегодня превалирует в Украине, уже сформировано. И он (Петр Порошенко, – ред.) прибегает к одним и тем же четким и ярким образам, чтобы акцентировать на них внимание своих сторонников, своих возможных сторонников и своих "попутчиков". И ситуация с российскими банками является тому подтверждением", – считает Александр Голуб.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!



