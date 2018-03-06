Юрист оценил шансы "Газпрома" на пересмотр решения суда по газовому спору

"Газпром" обжаловал решение арбитража Стокгольма по спору с "Нафтогазом Украины". Адвокат по международным делам Денис Скрябин в эфире радио Sputnik предположил, как может развиваться ситуация в дальнейшем.

"Газпром" подал апелляцию на решение арбитража Стокгольма по искам с "Нафтогазом", сообщил журналистам заместитель председателя правления российской компании Александр Медведев.

На прошлой неделе суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 млрд долларов в качестве компенсации за недопоставку газа через Украину. С учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы арбитры произвели зачет встречных требований. В итоге российская компания должна выплатить украинской 2,56 млрд.

"Газпром" не согласился с этим вердиктом, назвав его "асимметричным", и решил расторгнуть контракты с "Нафтогазом" через арбитраж.

В Киеве, в свою очередь, отмечают, что разрыв контрактов маловероятен, так как они действуют всего лишь до конца следующего года, а арбитраж может затянуться на несколько лет. В украинской компании также выразили уверенность, что перебоев в транзите "голубого топлива" через Украину не будет.

Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о намерении обратиться в российскую компанию для прояснения ситуации с поставками газа в апреле. По его словам, если "Газпром" откажется от поставок в следующем месяце, а европейское "голубое топливо" будет дороже, чем по контракту с российской компанией, то "Нафтогаз" потребует компенсации.

При этом в украинской компании заявили, что у них достаточно средств для закупки газа, а в случае дефицита средств готовы обратиться во Всемирный банк.

Адвокат по международным делам юридической фирмы "Скрябин и партнеры" Денис Скрябин в эфире радио Sputnik предположил, как будет развиваться ситуация.

"Ситуация будет двигаться в определенном русле, которое наблюдается на протяжении всех подобных судебных разбирательств. У "Газпрома" есть достаточно хорошие шансы на пересмотр, хотя они и достаточно минимальны. Ведь арбитраж принял по двум зеркальным контрактам, по двум зеркальным условиям прямо противоположные решения. В одном случае он признал, что ухудшение экономики Украины является неким фактором, который позволяет смягчить условия для Украины, зеркальное же отражение подобной ситуации на "Газпром" арбитраж посчитал неприемлемым. Получается, что все-таки имеет место некий перекос в сторону Украины. То есть "Газпрому" не остается ничего, кроме как обжаловать это решение, которое, на мой взгляд, действительно является несправедливым. Но большой вопрос – готовы ли будут европейские судьи принять правильное и обоснованное решение, несмотря на политическую обстановку", – сказал Денис Скрябин.

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