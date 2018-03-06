Мнение: Запад испытывает "фантомные боли" по утраченному влиянию

Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил НАТО в двойных стандартах в связи с реакцией альянса на решение Анкары о закупке у России ЗРК С-400. В эфире радио Sputnik востоковед Юрий Зинин прокомментировал ситуацию.

Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил НАТО в двойных стандартах в связи с реакцией Североатлантического альянса на решение Анкары о закупке у РФ зенитно-ракетных комплексов С-400.

Ранее замгенсека НАТО Роуз Геттемюллер заявила, что С-400 не интегрируются с системами противоракетной обороны НАТО, и этот вопрос надо учитывать при решении вопроса о закупках вооружений у России.

"Пусть те, кто критикуют нас за закупку С-400 для борьбы с терроризмом, посмотрят на себя. Почему они молчат из-за С-300, которые есть у Греции? А нам говорят: "Это неправильный шаг". Разве может быть такой альянс, такая солидарность? Такое может пройти, но только не с нами", – сказал Эрдоган, выступая в парламенте перед депутатами правящей Партии справедливости и развития.

В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник МГИМО, востоковед Юрий Зинин высказал мнение, что Запад никак не хочет осознать тот факт, что времена его доминирования на Ближнем Востоке уже прошли.

"После окончания "холодной войны" США и Запад в целом постоянно пытались любыми путями помешать сотрудничеству нашей страны со странами Ближнего Востока – Египтом, Ираком и так далее. Но несмотря на их попытки наше сотрудничество уже более чем полувековое с этими странами продолжается. Запад же продолжает испытывать "фантомные боли" по утраченному после 90-х годов влиянию в регионе. В случае с Турцией, которая является членом блока НАТО, выдвигаются аргументы, что военно-техническое сотрудничество с Россией несовместимо с членством в альянсе. Во времена "холодной войны" так оно и было – но время уже другое. Североатлантическому альянсу нужно к этому как-то приспосабливаться – но он сделать это пока явно не в состоянии", – считает Юрий Зинин.

В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом. При этом стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отмечал, что Турция выступает против языка угроз в связи с закупками российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

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