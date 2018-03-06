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Политолог: Украина – самостоятельный игрок? Звучит забавно

17:1806.03.2018
(обновлено: 17:22 06.03.2018)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Леонид КожараМинистр иностранных дел Украины Леонид Кожара
© РИА Новости / Владимир Песня
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Экс-глава МИД Украины обвинил ЕС и США во вмешательстве в политику Киева. В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов напомнил об эпизоде, который наглядно демонстрирует заинтересованность иностранных государств в определенных событиях в Киеве.

Бывший украинский министр иностранных дел Леонид Кожара обвинил Евросоюз и США во вмешательстве во внутреннюю политику Украины в 2014 году.

Соответствующее заявление он сделал во время допроса в Оболонском районном суде Киева по делу в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене.

"Я хочу с уверенностью сказать, что были такие признаки", – заявил Кожара в ответ на вопрос, были ли признаки вмешательства в события на Украине в 2014 году со стороны представителей ЕС и США.

Человек фотографирует флаги Украины и Евросоюза
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Европейцы не видят Украину в ЕС. Зато Киев видит
По его словам, это касается "навязывания сценария" и "недопущения применения руководством страны мер по обеспечению безопасности демократического процесса в центре Киева". При этом Кожара заявил, что готов назвать имена конкретных политиков только в режиме закрытого заседания.

Суд отказал защите в проведении дальнейшего допроса экс-главы МИД в закрытом режиме, поэтому Кожара не назвал фамилии политиков, которые, по его мнению, влияли на ситуацию на Украине в 2014 году.

Суд в Киеве во вторник, 6 марта, начал допрос свидетелей защиты по делу против Януковича о госизмене. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов напомнил об одном из эпизодов, который, по его мнению, наглядно демонстрирует заинтересованность иностранных государств в определенных событиях на Украине.

"Очевидным подтверждением вмешательства в дела Украины иностранных государств, спецслужб и политиков служит, например, такой эпизод: когда в 2014 году был разгон палаточного городка  в Киеве, то многочисленные послы, иностранные чиновники высказывались с негодованием об этом. А когда (президент Украины Петр) Порошенко на днях разгонял палаточный городок сторонников (экс-губернатора Одесской области Михаила) Саакашвили, то все промолчали, как будто этого события не было. Это показывает, что в госперевороте 2014 года были заинтересованы различные иностранные силы, которые вмешивались напрямую", – сказал Александр Асафов.

Они продолжают это делать и сейчас, только другими методами, продолжил политолог. 

"Сейчас они моделируют украинскую реальность по-другому: вмешиваются в ее экономику, в энергетическую составляющую и, конечно, полностью контролируют политический процесс. Поэтому говорить, что Украина является самостоятельным внешнеполитическим игроком, сейчас несколько забавно. Украина маневрирует среди своих союзников, которые диктуют ей разную волю, выбирая волю тех, кто на данный момент даст больше денег и поддержки. Поэтому Украина долго будет находиться в русле интересов других государств, не имея собственных интересов или заменяя их виртуальной войной с Россией", – отметил Александр Асафов. 

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