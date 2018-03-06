Военный эксперт: для США уход из Сирии равносилен поражению во Вьетнаме

В Кремле ответили на новые обвинения в адрес Дамаска в применении химоружия. В эфире радио Sputnik военный эксперт Игорь Никулин отметил, что США выдвигают абсолютно необоснованные и даже абсурдные обвинения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления о возможности использования Дамаском химоружия в Сирии, заявил, что продолжаются провокации, которые порождают такого рода инсинуации.

"Относительно продолжающихся обвинений властей Сирии в использовании химического оружия, вы знаете, что в Сирии химическое оружие было уничтожено. Это было верифицировано не только российской стороной, тогда это было верифицировано ОЗХО – соответствующей международной организацией. Это первое, и, наверное, главное", – сказал Песков журналистам.

"Продолжаются провокации, которые порождают эти инсинуации и голословные обвинения в отношении сирийского руководства", – добавил он.

В эфире радио Sputnik бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин отметил, что США выдвигают абсолютно необоснованные обвинения в адрес Дамаска.

"Там не могут привести ни одного факта в пользу своей версии. Но если американцам придется уйти из Сирии, то для них это будет самое большое внешнеполитическое поражение после Вьетнама, и, конечно, они этого постараются не допустить любыми способами: организацией всяких провокаций, всяких постановочных съемок, на которых неоднократно ловили "Белые каски". Если уж (президент Сирии Башар) Асад не применял химическое оружие, когда контролировал 10-15% территории страны, и когда казалось, что режим вот-вот падет, то думать, что он применит его сейчас – это полный абсурд. Сейчас, когда он контролирует практически 90% территории Сирии и уже очевидно одерживает победу, подписать себе "смертный приговор" – это полная бессмыслица. Асад не сошел с ума, чтобы так глупо подставиться и поставить под угрозу все свои победы, достигнутые за год-полтора. Запад будет пытаться свои инсинуации продвигать, но иначе, как "фейковыми" новостями это не назовешь", – сказал Игорь Никулин.

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