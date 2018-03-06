Военный эксперт: наша ставка – на оружие сдерживания

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о разработке и поставке новых вооружений в армию. В эфире радио Sputnik военный эксперт Александр Жилин отметил, что речь идет об оружии сдерживания, о котором Россия предупреждала давно.

Разработка и поставка в войска новейших систем вооружения, о создании которых объявил президент РФ Владимир Путин, будут осуществлены в запланированные сроки, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

"Президент (в ходе послания Федеральному собранию – ред.) представил ряд новейших наработок оборонно-промышленного комплекса, отметив, что отдельные образцы уже поступили в войска. Особо хочу отметить, что все намеченное будет реализовано в установленные государственными контрактами сроки", – сказал Шойгу в ходе селекторного совещания.

Шойгу подчеркнул важность развертывания современной орбитальной группировки военных спутников.

"Президент России не раз подчеркивал, что наша армия и флот должны не только отвечать требованиям сегодняшнего дня, но и быть готовыми к завтрашним способам ведения вооруженной борьбы. Безусловно, решение этой задачи напрямую зависит от наличия современной орбитальной группировки спутников военного назначения", – заявил Шойгу.

По его словам, в ходе сегодняшнего совещания будут обсуждаться вопросы изготовления космических аппаратов "Пион-НКС" и "Барс-М".

"Только при поддержке из космоса можно добиться наибольшей эффективности действий Вооруженных сил. Поэтому мы уделяем особое внимание данному направлению деятельности", – подчеркнул министр обороны РФ.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин отметил, что разрабатывается оружие сдерживания, о котором Россия предупреждала давно.

"Речь в послании президента и в комментариях Минобороны идет о том, что ставка сделана на модернизацию и создание новых средств доставки, в том числе, ядерного оружия, повышается его точность и эффективность. Это оружие сдерживания. Это то, о чем несколько лет назад говорил Путин, обращаясь к Западу: если кто-то думает, что, развязав третью мировую войну, ему удастся таскать каштаны из огня этой войны чужими руками, то пусть на это не рассчитывает. Возмездие наступит. Вот смысл того, что происходит сегодня", – сказал Александр Жилин.

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