"Правда глаза колет". Военный эксперт об отношении НАТО к диалогу с РФ

НАТО не считает Московскую конференцию по безопасности конструктивной платформой для диалога, заявили в альянсе. Военный эксперт Владимир Козин в эфире радио Sputnik объяснил, в чем причина такого отношения.

НАТО не считает Московскую конференцию по международной безопасности, которая пройдет 4-5 апреля, конструктивной платформой для диалога, заявил РИА Новости представитель альянса.

Ранее заместитель министра обороны России Александр Фомин сообщил, что на Московскую конференцию по международной безопасности приедут по меньшей мере 34 министра обороны, при этом в Армейских международных играх будут участвовать 35 стран.

"Мы получили приглашение на Московскую конференцию по безопасности, но мы не считаем ее конструктивной платформой для диалога", – сказал представитель НАТО.

По его словам, "НАТО привержена диалогу с Россией, чтобы ясно сообщать о позициях, снижать риски и увеличивать прозрачность". Он отметил, что НАТО "продолжает стремиться к конструктивным отношениям".

"В прошлом году мы провели три встречи Совета Россия – НАТО, и мы в настоящий момент планируем следующую встречу", – заявил представитель альянса.

Профессор Академии военных наук РФ, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что подобное отношение со стороны НАТО к московской конференции является явно необоснованным.

"Мне довелось принимать участие в трех Московских конференциях по безопасности, и у меня остались только самые лучшие впечатления. Я видел там, во-первых, свободную дискуссию – участники панельных дискуссий имеют возможность задавать вопросы докладчикам, давать свои комментарии (разумеется, краткие) и так далее. Разумеется, абсолютно свободное общение в кулуарах – подходите к автору доклада, который вас заинтересовал, обсуждайте, задавайте вопросы. И, конечно, очень важно, что участники получают оценку мировой военно-политической ситуации, что называется, из первых уст, поскольку она излагается руководителями министерств и ведомств. Очень оперативно и в полном объеме на нескольких языках издаются материалы конференции. И на мой взгляд, Московская конференция организована гораздо лучше и профессиональнее, чем хорошо известные в мире Мюнхенские конференции по безопасности. Во всяком случае, в Мюнхене гораздо слабее представлены военные представители как среди выступающих, так и среди статусных гостей", – рассказал Владимир Козин.

Все это, по его мнению, является ответом на вопрос, почему представители НАТО говорят, что не считают Московскую конференцию по безопасности конструктивной платформой для диалога.

"Да завидуют потому что! Завидуют прекрасному уровню организации, завидуют свободе обмена мнениями. Хотя, конечно, главная причина в том, что НАТО в принципе не настроено на диалог, на обсуждение проблем. Слушать нас они не хотят, потому что правда глаза колет. Вместо этого – распускают слухи и фейки, и именно это, к сожалению, стало "лицом" НАТО. Вот и сейчас вместо того, чтобы приехать и обсудить проблемы, заочно высказывают абсолютно несправедливые оценки", – считает Владимир Козин.

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