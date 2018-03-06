Авиаэксперт предположил, почему Delta отказалась от рейсов из США в Москву

Американская авиакомпания Delta отказалась от прямых рейсов в Москву. Авиаэксперт Виктор Горбачев в эфире радио Sputnik выразил сомнение, что данное решение связано лишь с сокращением пассажиропотока.

Американская авиакомпания Delta не будет возобновлять прямые рейсы между Москвой и крупнейшими городами США в летнем сезоне. Об этом пишет газета "Коммерсант", ссылаясь на пресс-службу перевозчика.

Сообщается, что россияне смогут летать в США с пересадкой в Париже и Амстердаме в рамках код-шеринговых соглашений с Air France и KLM. При этом Delta и "Аэрофлот" остаются партнерами по альянсу SkyTeam.

В конце 2015 года американская авиакомпания резко сократила количество рейсов в Москву из-за спада пассажиропотока из России за рубеж. Однако в высокий летний сезон Delta возобновляла полеты.

Источник газеты в "Аэрофлоте" сообщил, что в 2017 году перевозки между странами выросли на 4%, поэтому авиакомпания к лету увеличит число рейсов. По словам источника, уход Delta не скажется на тарифах "Аэрофлота" – единственного перевозчика с прямыми перелетами из России в США.

Генеральный директор Ассоциации "Аэропорт" гражданской авиации Виктор Горбачев в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию, выразив сомнение, что принятое американской компанией решение связано только с сокращением пассажиропотока.

"Мне кажется, дело не в сокращении пассажиропотока. Подумаешь, один раз в день летали, ну сократили бы количество рейсов – летали бы два раза в неделю, один раз в неделю… Это же не Санкт-Петербург, куда (из Москвы) через час летают самолеты, а в советское время вообще через полчаса летали воздушные суда. Пассажиропоток есть, он остался, и наши туда летают, и они к нам. Мне кажется, это чисто политический вопрос, наверное, действуют какие-то санкционные дела. Здесь такая ситуация может получиться: у нас существует межправительственное соглашение на международные полеты – если кто-то прекращает полеты, то и мы обязаны прекратить полеты, значит, и "Аэрофлоту" придется отказаться летать в Штаты", – сказал Виктор Горбачев.

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