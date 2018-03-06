Мнение: в газовом споре Киеву пришлось использовать "тяжелую артиллерию"

США призвали "Газпром" возобновить поставку газа на Украину. В эфире радио Sputnik политолог Александр Коньков отметил, что Госдеп комментирует вопрос, к которому не должен иметь никакого отношения.

США рассчитывают, что "Газпром" продолжит поставлять газ на Украину, заявила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Поставки и транзит газа никогда не должны быть политическим оружием. Мы ожидаем, что "Газпром" будет поставлять газ в украинский транзитный трубопровод в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. Россия должна доказать, что она является надежным поставщиком газа", – написала Науэрт в своем Twitter

В эфире радио Sputnik политолог Александр Коньков высказал мнение, что это заявление отражает прямое вмешательство США в спор хозяйствующих субъектов и демонстрирует политическое давление на российскую компанию.

"Нужно отметить, что Госдепартамент США не имеет никакого отношения к тому вопросу, который он комментирует – к хозяйственным отношениям "Газпрома" и "Нафтогаза Украины". Безусловно, это заявление носит политически мотивированный характер, за которым "торчат уши" той поддержки, той основы, на которой зиждется современная украинская власть. Американцы в данном случае выступают как стейкхолдеры, операторы киевского правительства. Споры между "Газпромом" и "Нафтогазом" были вызваны нежеланием Киева соблюдать договоренности. И сейчас у Киева уже не осталось возможностей для диалога, поэтому ему приходится использовать "тяжелую артиллерию" в лице США, что, конечно, не красит ни Украину, ни сами Соединенные Штаты, потому что отражает прямое вмешательство в спор хозяйствующих субъектов и демонстрирует политическое давление на российскую компанию", – сказал Александр Коньков.

Стокгольмский арбитраж взыскал с российского концерна в пользу украинской компании 4,637 млрд долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) "Газпром" должен выплатить меньше – 2,56 млрд долларов. Российская сторона заявила о несогласии с последним решением.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что концерн вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа. Он объяснил это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс интересов и сделали продолжение действия контрактов экономически нецелесообразным для "Газпрома".

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