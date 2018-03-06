"Будет жесткая риторика". Политолог о запуске ядерного реактора в КНДР

СМИ нашли признаки запуска ядерного реактора в КНДР. В эфире радио Sputnik политолог Ирина Ланцова высказала мнение, что запуск может привести к очередной эскалации ситуации вокруг Корейского полуострова.

Спутники зафиксировали признаки активности одного из реакторов Ядерного научно-исследовательского центра в северокорейском Йонбёне, сообщил американо-южнокорейский портал 38 North.

По данным СМИ, на снимках от 25 февраля видны клубы водяного пара, выходящие из машинного зала, и растаявший лед на реке около реактора. "Если реактор снова работает… это значит, что КНДР возобновила производство плутония, предположительно, для своей ядерной программы", – сказано в публикации.

Отмечается, что КНДР протянула трубопровод с охлаждающей водой в реку, а не рядом с ней, "чтобы лучше скрыть режим функционирования реактора". Также, по данным портала, на юге Йонбёна разбит военный лагерь с увеличенным числом персонала.

"Неясно, какую роль будет выполнять лагерь, но он мог бы быть использован для поддержки новой постройки или повышения безопасности", – отмечают авторы статьи.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году после проведения КНДР серии ракетных пусков и ядерного испытания. В декабре Совет Безопасности ООН ввел новые международные ограничения в отношении Пхеньяна. Однако усиление санкций не привело к снижению ракетно-ядерной активности КНДР. Страна продолжает испытания, мотивируя это необходимостью защиты от США.

Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США – воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.

В эфире радио Sputnik доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета, политолог Ирина Ланцова высказала мнение, что запуск ядерного реактора в Йонбёне может привести к очередной эскалации ситуации вокруг Корейского полуострова.

"США не смогут не прореагировать, поэтому, по всей видимости, будут введены новые санкции или, как минимум, они будут обсуждаться. Будет жесткая риторика с одной и с другой стороны. Все это, к сожалению, в очередной раз отодвигает нормализацию ситуации на Корейском полуострове на неопределенное время. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин достаточно либерально относится к Северной Корее, но нужно понимать, что только мирные шаги со стороны КНДР могут быть им восприняты положительно. Поэтому ситуация с запуском реактора может свести на нет все достижения, которые были сделаны за последние два месяца", – сказала Ирина Ланцова.

По ее словам, несмотря на некоторое сближение, КНДР все равно намерена демонстрировать, что не собирается отказываться от своей ядерной программы.

"Это уже не первый раз, когда КНДР, с одной стороны, идет на сближение, а с другой – делает шаги, которые провоцируют дальнейшее развитие конфликта. Однако вполне вероятно, что в рамках нормализации отношений КНДР хочет показать, что от своей ядерной программы она отказываться не собирается", – считает политолог.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.