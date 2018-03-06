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Политолог: вокруг "сделки с Ираном" образовалась очень необычная ситуация

11:5106.03.2018
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© AFP 2018 / Mohammad Ali Marizad Участники акции протеста в Куме, Иран. 3 января 2018Участники акции протеста в Куме, Иран. 3 января 2018
© AFP 2018 / Mohammad Ali Marizad
США пригрозили, что выйдут из иранской ядерной сделки, если она не будет пересмотрена в ближайшее время. Политолог Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что подобная позиция меняет конфигурацию на Ближнем Востоке.

Вашингтон не допустит создания Тегераном ядерного оружия, заявил вице-президент США Майкл Пенс.

По его словам, Иран продолжает разрабатывать баллистические ракеты, а также поддерживает террористические организации.

Пенс отметил, что американский лидер Дональд Трамп воздержался от повторных санкций в отношении Тегерана для урегулирования разногласий вокруг ядерной сделки. При этом вице-президент подчеркнул, что США не намерены делать подобных послаблений в будущем.

Граффити с изображением флага Ирана в Тегеране
© AFP 2018 / STR
Эксперт: разрыв ядерной сделки с Ираном чреват необратимыми последствиями
"Не ошибитесь, это их последний шанс. Если иранская ядерная сделка не будет пересмотрена в ближайшие месяцы, то США немедленно выйдут из нее", – сказал Пенс, слова которого приводит Times of Israel

Накануне, 5 марта, МАГАТЭ подтвердило выполнение иранской стороной обязательств в рамках сделки по атому. Глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф, в свою очередь, обвинил европейские страны и США в нарушении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik обратил внимание, что в данной ситуации США и остальные участники сделки оказываются "по разные стороны баррикад".

"Иранская тематика сейчас актуальна, она, в частности, обсуждается во время визита президента Израиля (Биньямином) Нетаньяху в США. Иран опять объявлен главной угрозой как источник терроризма не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. И под этим предлогом американцы пытаются продвинуть проект по выходу из ядерной сделки. При этом буквально на днях представители Европейского союза выступили категорически против таких намерений США. Они заявили, что если даже американцы выйдут из этой сделки, страны ЕС останутся привержены букве и духу заключенного соглашения с Ираном. Таким образом, образовалась очень необычная ситуация, когда страны ЕС, Россия и Китай оказываются по одну сторону баррикад и будут продолжать сотрудничать с Ираном, а США и Израиль оказываются в гордом одиночестве", – сказал Станислав Тарасов.

По его мнению, сегодня на Ближнем Востоке складывается новая геополитическая ситуация.

"Заявления со стороны Пенса, со стороны Трампа только создают напряженность в регионе и ведут к конфронтации. И эта конфронтация приобретает новые характеристики. Если раньше США выступали вместе со своими европейскими партнерами в отношении Ирана, то сейчас им придется действовать в одиночестве. И это создает новую конфигурацию на Ближнем Востоке, и во многом будет сковывать действия американцев в регионе. Судя по всему, Европа не намерена поддерживать радикальные замыслы американцев в отношении Ирана. И эта новая геополитическая ситуация свидетельствует о том, что влияние США в регионе ослабевает, и рано или поздно им придется либо пойти на какое-то новое соглашение с партнерами по "шестерке", либо проводить самостоятельную политику без определенных геополитических перспектив", – считает политолог.

В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия) достигли соглашения об урегулировании проблемы иранского атома. Выполнение принятого плана снимает с Ирана введенные экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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mirridiy
Штаты выйдут из "иранской сделки". У Ирана есть собственный региональный проект. В монополярном мире право на собственный геополитический проект добывается только силой. Никто не позволит Ирану наращивать своё влияние в Сирии, Ливане и Йемене. Вооружённая стычка Запада и Ирана практически неизбежна.
12:14
06.03.2018
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