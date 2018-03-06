Мнение: в США видят лишь один способ обеспечить свои национальные интересы

Американский сенатор назвал условие снятия санкций с России. В эфире радио Sputnik политолог Геворг Мирзаян отметил, что американцы считают угрозой все, что идет вразрез с их интересами.

Сенатор от штата Аляска Даниэл Салливан на полях ежегодной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне назвал условия, при которых с России могут снять санкции.

По его словам, Москва должна прекратить "активность" в ряде областей, которая противоречит интересам Вашингтона. Он уточнил, что имеет в виду ситуацию на Украине и "вмешательство" в выборы в ряде стран.

Салливан не стал отвечать РИА Новости на уточняющий вопрос, помогут ли антироссийские санкции развитию американской энергетики. Он отметил, что США должны "поставлять больше энергоносителей, потому что это помогает ослабить деятельность России".

В эфире радио Sputnik доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян отметил, что американцы считают угрозой все, что идет вразрез с их интересами.

"Мы не собираемся вмешиваться в интересы США, мы просто просили уважать наши позиции, наши интересы. Но США посчитали, что этого делать не надо, что Россия, которая "чего-то требует", это угроза, поскольку, по мнению некоторых американских чиновников, концепция глобального господства – это единственный способ обеспечить американские национальные интересы. Тот, кто этому мешает, соответственно, "угрожает интересам США". Санкции когда-то будут сняты. Но пока надо привыкнуть к тому, как нас воспринимают. По крайней мере, на какое-то время, пока в США не возобладает та точка зрения, которую мы пытаемся до американцев донести: что мы не угроза, что мы просто хотим, чтобы наши позиции уважали и с нами вели диалог, как с равным игроком. Есть смысл не воспринимать российско-американские отношения как игру с нулевой суммой, где наш выигрыш – обязательно американский проигрыш, и наоборот", – сказал Геворг Мирзаян.

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