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Мнение: в истории с газом Киеву надо сохранить лицо, а сохранять уже нечего

09:5106.03.2018
(обновлено: 11:14 06.03.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВывеска на здании нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в КиевеВывеска на здании нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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"Нафтогаз Украины" получили от "Газпрома" уведомление о расторжении контрактов. Если бы Киев был готов к переговорам, как об этом заявляет, то давно бы сделал это. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Александр Дудчак.

"Нафтогаз Украины" получили от "Газпрома" уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа,  сообщил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко на брифинге в Киеве.

В понедельник, 5 марта, в адрес "Нафтогаза" было официально направлено уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа. С соответствующим заявлением выступил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. Процедуру проведет Стокгольмский арбитраж.

Работник Нафтогаза на газокомпрессорной станции Бобровницкая Черниговской области, Украина
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
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В конце февраля Стокгольмский арбитраж принял решение взыскать с российской компании 4,6 млрд долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,6 млрд долларов.

По мнению представителей "Газпрома" решение арбитража создало дисбаланс в контрактах в пользу "Нафтогаза". В связи с этим российская компания намерено расторгнуть их.

5 марта коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что компания готова к конструктивным переговорам с "Газпромом".

В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак прокомментировал позицию украинской стороны.

"Обычно дальше таких заявлений процесс не идет. И Украина в последние четыре года демонстрирует, что конструктива в ее собственных действиях практически никакого, в основном все решается через призму политической целесообразности. Если бы они были готовы к переговорам, к обсуждению взаимовыгодных путей решения, они давно бы это сделали. Но основная задача власти на Украине – усилить конфронтацию с Россией. А где уж совсем их припирает, и обойти острые углы не получается, где вред, наносимый экономике Украины их действиями, слишком очевиден, они пытаются давать задний ход. Но это просто попытки перегруппироваться, ввести оппонента в заблуждение. Они пытаются сейчас все осмыслить и понять, что можно выкрутить в сложившейся ситуации, которая зашла в тупик", — сказал Александр Дудчак.

Он предположил, как Киев будет действовать в сложившихся условиях.

"Думаю, что все обязательства по поставкам в Европу российского газа "Газпром" выполнять будет, будет выполнять их и Украина, потому что, в противном случае, она получит серьезное давление со стороны европейских партнеров – весь этот цирк им тоже порядком надоел. Все-таки им важнее их интересы. Киевской власти теперь надо сохранять лицо, хотя сохранять там, в общем-то, нечего", — отметил Александр Дудчак.

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Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
sershuv
лицо уже давно потеряно, осталось прикрыть zопу
10:19
06.03.2018
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curut
Там рожа уже давно.
10:22
06.03.2018
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