Эксперт: межкорейский диалог, несмотря на препоны США, продолжается

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о намерении начать "новую историю объединения родины". Комментируя это заявление в эфире радио Sputnik, эксперт Владимир Сведенцов отметил, что многое зависит от действий президента Южной Кореи.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обсудил с делегацией спецпосланников президента Южной Кореи смягчение напряженности на Корейском полуострове и развитие межкорейских отношений, включая проведение встречи на высшем уровне. Кроме того, он заявил, что намерен начать "новую историю объединения родины", сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Ким Чен Ын выразил "принципиальную волю и твердое желание продвигать межкорейские отношения и открывать новую историю объединения родины". "Высший руководитель также провел глубокий обмен мнениями о вопросах смягчения острой военной напряженности на Корейском полуострове и активизации многостороннего диалога и контакта", — сообщает агентство.

Во встрече со стороны КНДР приняли участие заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи, заведующий отделом единого фронта ТПК Ким Ён Чхоль и Ким Ё Чжон — сестра Ким Чен Ына, которые входили в состав северокорейских делегаций, прибывших в Южную Корею на открытие и закрытие Олимпийских игр.

В понедельник, 5 марта, в Пхеньян прибыла делегация из 10 человек, в составе которой пять спецпосланников южнокорейского президента. Среди них особенно выделяют две фигуры: глава национального разведывательного ведомства Со Хун и советник президента по вопросам безопасности Чон Ый Ён.

Со Хун сыграл важную роль при организации двух исторических саммитов между Севером и Югом в 2000 и в 2007 годах. Чон Ый Ён поддерживает тесные контакты со своим американским коллегой Гербертом Макмастером.

Предложение посетить Пхеньян президенту Южной Кореи передала сестра Ким Чен Ына во время ее визита на Олимпийские игры в Пхёнчхане.

В эфире радио Sputnik эксперт РИСИ Владимир Сведенцов прокомментировал прозвучавшие в Пхеньяне заявления.

"Это заявление Ким Чен Ына свидетельствует о том, что первая фаза переговоров прошла успешно. Межкорейский диалог, несмотря на все препоны, которые чинят, в том числе, США, продолжается. И не только усилиями лидера КНДР, но и с помощью южнокорейского президента. И это позволяет надеяться на то, что переговоры будут продолжены, хотя дата и повестка следующего раунда пока неясны. Многое зависит от того, сумеет ли Мун Чжэ Ин договориться с американцами отложить проведение совместных военных учений, которые предположительно пройдут в апреле, на более поздний срок. Потому что это – одно из условий успешного проведения межкорейского диалога", — сказал Владимир Сведенцов.



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