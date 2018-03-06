"Глухие угрозы". Эксперт - о возможном новом военном ударе США по Сирии

Американские СМИ сообщают о планах администрации "наказать" правительство Сирии за химатаки, однако в Пентагоне эту информацию не комментируют. Эксперт Владимир Фитин в эфире радио Sputnik назвал это психологическим давлением на Дамаск и Москву.

В Министерстве обороны США отказались комментировать информацию об обсуждении планов нового военного удара по Сирии в связи с якобы использованием химического оружия властями этой страны.

"Как правило, мы не обсуждаем будущие военные планы", — заявил РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона Эдриан Рэнкин-Гэллоуэй.

Ранее издание Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США рассматривает варианты новых военных мер в отношении правительства Сирии. По информации газеты, президент на прошлой неделе обсуждал возможные действия с главой аппарата президента Джоном Келли, помощником президента по национальной безопасности Гербертом Макмастером и главой Пентагона Джимом Мэттисом. Дональд Трамп рассматривал варианты "наказания правительства (президента Сирии Башара) Асада после сообщений об атаках с использованием хлорина", отмечает издание.

Представитель Пентагона Дана Уайт опровергла сообщения о том, что Мэттис участвовал во встрече, и отметила, что "обсуждения не было". По словам еще одного высокопоставленного чиновника из администрации, Мэттис был "решительно" против военного ответа на сообщения о химических атаках, а Макмастер выступал за.

По словам источника, Трамп на встрече не одобрил военные действия, и чиновники продолжат следить за ситуацией.

Ранее сообщалось, что независимая международная комиссия по расследованию преступлений в Сирии проверяет сообщения о возможном использовании боевого хлорина в Восточной Гуте и Идлибе.

Эксперт РИСИ Владимир Фитин в эфире радио Sputnik отметил, что обвинения в применении химического оружия в адрес Дамаска абсурдны.

"Это, к сожалению, стабильное продолжение той же политики, которую проводят США все последнее время. Они пытаются сделать все, чтобы сменить режим в Дамаске, раздробить Сирию, чтобы режим, если он сохранится в той или иной форме, не мог контролировать всю территорию страны. Поэтому делается все возможное, чтобы сохранить террористические анклавы, остающиеся на территории Сирии, прежде всего, речь идет о Восточной Гуте. Готовятся любые провокации, инсинуации, будут продолжаться попытки обвинить правительство в применении химического оружия, что абсурдно с самого начала. Слова американской администрации о возможных действиях – это очередные глухие угрозы США, чтобы психологически давить на Сирию и Россию, которая поддерживает официальное правительство, чтобы попытаться затормозить ликвидацию джихадистских очагов на территории страны", — сказал Владимир Фитин.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.



А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

