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Мнение: Западу не нравится наличие у РФ мощного оружия по простой причине

20:1005.03.2018
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите НАТО в БрюсселеПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите НАТО в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент США Дональд Трамп и британский премьер Тереза Мэй назвали "безответственными" заявления президента РФ Владимира Путина о новом оружии. В эфире радио Sputnik политолог Богдан Безпалько пояснил, почему Вашингтон и Лондон осудили эти заявления.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвали "безответственными" заявления президента РФ Владимира Путина о новом оружии, которым располагает Россия, сообщил в пресс-релизе Белый дом.

"Лидеры согласились, что недавние заявления российского президента Владимира Путина по ядерному оружию были безответственными", – говорится в пресс-релизе.

Разговор Трампа и Мэй состоялся в воскресенье.

Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jim Bourg
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Ранее Путин в послании Федеральному Собранию РФ представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Это ракетный комплекс "Сармат", подводные беспилотники, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс "Кинжал", лазерное и гиперзвуковое оружие.  

При этом Путин подчеркнул, что Россия никому не угрожает, и у нее не было и нет планов использовать этот потенциал в наступательных и тем более агрессивных целях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже отметил, что Россия не собирается ни на кого нападать, и ее новое оружие не угрожает тем, кто не вынашивает планы нападения на нее.

Москва ранее неоднократно заявляла, что обеспокоена обновленной ядерной стратегией США, предусматривающей повышение роли ядерного оружия.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о том, почему Вашингтон и Лондон выражают недовольство заявлениями президента России.   

"Безусловно, им очень не нравится наличие у России мощного современного оружия по той простой  причине, что их доктрина  превентивного удара в этом случае не может быть реализована. Сами Соединенные Штаты и их союзники, такие как Великобритания и другие страны, придерживаются концепции, что им можно все, в том числе и превентивный удар, в том числе ядерный удар – даже в случае, если это не является следствием нападения на США и их союзников, а просто угрожает, как они считают, их интересам. Так что в данной ситуации это выражение недовольства хищника, который понял, что он не может в этих условиях реализовать свои хищнические устремления", – считает Богдан Безпалько.  

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Комментарии
30 пользователей оставили 32 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
2066630
..."были безответственными" ...
Зато очень доходчивыми!)
20:20
05.03.2018
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gazcs
В отличии от Трампа и Мэй, заявления были оооочень ответственные...
20:21
05.03.2018
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