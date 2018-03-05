Политолог: "токсичность" Порошенко работает против его интересов

Поведение России относительно поставок газа на Украину дает основания подумать, насколько обоснованным для энергобезопасности Евросоюза является проект газопровода "Северный поток-2", заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с министром обороны Швеции Петером Хультквистом.
Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что концерн в понедельник направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.
По словам Порошенко, Россия "не собирается выполнять решение суда относительно транзита и угрожает разрывом контракта, хотя это и не предусмотрено контрактом". "Я очень надеюсь, что страны северной Европы – Швеция, Финляндия, Дания сыграют важную роль для того, чтобы не дать РФ использовать инструменты газового шантажа против ЕС и Украины", – сказал Порошенко.
Стокгольмский арбитраж на прошлой неделе вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 млрд долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше – 2,56 млрд долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением и о намерении расторгнуть контракты с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.
Директор Центра политического маркетинга, политолог Василий Стоякин в эфире радио Sputnik отметил, что интерес украинского лидера в данном случае вполне очевиден и закономерен.
"Интерес Петра Алексеевича (Порошенко) совершенно определенный – он хочет сохранить основным направлением транзита российского газа в Европу территорию Украины. С тем, чтобы получать с этого деньги и обеспечить себе реверсные поставки газа. Потому что, как выяснилось во время нынешнего кризиса, Украина реверсом практически ничего не получает, а газ, который она закупает в Европе, отбирается из транзитного газопровода", – сказал Василий Стоякин.
По его мнению, несмотря на подобные заявления, Киеву не удастся добиться своих целей.
"Порошенко, конечно, и сам понимает, что ничего не добьется. Но, с другой стороны, есть достаточно могущественные силы в мире, которые считают, что Россия не должна иметь самостоятельного доступа на европейский рынок. В первую очередь, это Соединенные Штаты, которые интересуются возможностью продажи своего газа в Европу. Такие же силы есть в Европе. И, собственно, слова Порошенко адресованы именно к этим силам. Но дело в том, что сам Петр Алексеевич стал на Западе настолько "токсичным", что, боюсь, сейчас он работает против своих интересов", – считает политолог.
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