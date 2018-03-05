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Политолог: "токсичность" Порошенко работает против его интересов

18:5705.03.2018
(обновлено: 19:17 05.03.2018)
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© Фото : пресс-служба президента УкраиныУкраинский президент Петр Порошенко во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2018Украинский президент Петр Порошенко во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2018
© Фото : пресс-служба президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко призвал ЕС задуматься над целесообразностью "Северного потока-2". Политолог Василий Стоякин в эфире радио Sputnik вместе с тем выразил уверенность, что Порошенко не удастся добиться своих целей.

Поведение России относительно поставок газа на Украину дает основания подумать, насколько обоснованным для энергобезопасности Евросоюза является проект газопровода "Северный поток-2", заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с министром обороны Швеции Петером Хультквистом.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что концерн в понедельник направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

Сварка труб на строительстве газопровода в Германии
© AP Photo / APN Photo/Frank Hormann
"Создан для Европы": "Северный поток-2" уже не остановить
"Поведение Российской Федерации после принятия соответствующего решения Стокгольмским арбитражем… дает дополнительные основания, чтобы подумать насколько обоснованным с точки зрения энергетической безопасности Европы является проект "Северный поток-2", который монополизирует поставки газа в ЕС со стороны РФ", – сказал Порошенко на встрече, которую транслировали украинские телеканалы.

По словам Порошенко, Россия "не собирается выполнять решение суда относительно транзита и угрожает разрывом контракта, хотя это и не предусмотрено контрактом". "Я очень надеюсь, что страны северной Европы – Швеция, Финляндия, Дания сыграют важную роль для того, чтобы не дать РФ использовать инструменты газового шантажа против ЕС и Украины", – сказал Порошенко.

Стокгольмский арбитраж на прошлой неделе вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 млрд долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше – 2,56 млрд долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением и о намерении расторгнуть контракты с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.

Директор Центра политического маркетинга, политолог Василий Стоякин в эфире радио Sputnik отметил, что интерес украинского лидера в данном случае вполне очевиден и закономерен.

"Интерес Петра Алексеевича (Порошенко) совершенно определенный – он хочет сохранить основным направлением транзита российского газа в Европу территорию Украины. С тем, чтобы получать с этого деньги и обеспечить себе реверсные поставки газа. Потому что, как выяснилось во время нынешнего кризиса, Украина реверсом практически ничего не получает, а газ, который она закупает в Европе, отбирается из транзитного газопровода", – сказал Василий Стоякин.

По его мнению, несмотря на подобные заявления, Киеву не удастся добиться своих целей. 

"Порошенко, конечно, и сам понимает, что ничего не добьется. Но, с другой стороны, есть достаточно могущественные силы в мире, которые считают, что Россия не должна иметь самостоятельного доступа на европейский рынок. В первую очередь, это Соединенные Штаты, которые интересуются возможностью продажи своего газа в Европу. Такие же силы есть в Европе. И, собственно, слова Порошенко адресованы именно к этим силам. Но дело в том, что сам Петр Алексеевич стал на Западе настолько "токсичным", что, боюсь, сейчас он работает против своих интересов", – считает политолог.

В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Аналитик: только одна страна может сорвать "Северный поток-2"
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

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Газовый конфликт
© РИА Новости, Инфографика
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Газовый конфликт
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Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
tvell
Это не токсичность это радиоактивность !!!!
19:07
05.03.2018
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ssudarkina
Пусть сам назовет сколько надо газа для детских садов и больниц. Окажем гуманитарную помощь.
19:20
05.03.2018
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