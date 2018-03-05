Эксперт: сирийских террористов нужно отправить к их хозяевам

Гуманитарный конвой "Красного полумесяца" благополучно вошел в сирийскую Восточную Гуту. Эксперт Араик Степанян в эфире радио Sputnik объяснил, почему боевики столько упорно цепляются за плацдарм в этом районе.

Гуманитарный конвой "Красного полумесяца" благополучно вошел в сирийский город Дума, передал из Восточной Гуты корреспондент РИА Новости.

Боевики удерживали конвой в течение 1,5 часов в "серой зоне" – между пунктом пропуска Мухайям Аль-Вафедин и Восточной Гутой, не давая ему проезд. Однако в итоге усилиями российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) была достигнута договоренность о пропуске гумконвоя.

Колонна из 45 грузовиков и мобильного госпиталя выехала из населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин в понедельник днем. В состав груза входят продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости.

"Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской республике продолжает проведение гуманитарной операции в Восточной Гуте. Сегодня в период гуманитарной паузы центр по примирению обеспечил проведение гуманитарного конвоя в населенный пункт Дума общим весом 247 тонн", – сообщил журналистам генерал-майор Юрий Евтушенко.

Как ранее сообщали в центре по примирению со ссылкой на сирийских военных, боевики в Восточной Гуте пообещали выпустить мирных жителей в обмен на гуманитарную помощь.

Ответственный секретарь Академии геополитических проблем Араик Степанян в эфире радио Sputnik объяснил, почему боевики столько упорно цепляются за свой плацдарм в Восточной Гуте.

"Этот район очень важен для террористов, потому что если Восточная Гута вернется под контроль правительственных войск, то это будет означать конец всей террористической деятельности в Сирии. Потому что после этого останутся только битвы за окраины (Сирии), в том числе за Идлиб – а оттуда выбить террористов не составит трудности. Поэтому они очень боятся потерять Восточную Гуту", – считает Араик Степанян.

По его словам, боевиков в районе Восточной Гуты можно условно разделить на две категории.

"Первая категория – это те сирийцы, которые когда-то взяли в руки оружие, потом постепенно втянулись в боевые действия. Таким людям нужно помочь выйти из этой ситуации. Вторая категория – это проплаченные наемники, собранные из многих стран. С этими людьми компромиссы недостижимы. Поэтому, во-первых, нужно разделить эти две категории боевиков. А во вторых – обеспечить выход мирных жителей и сделать так, чтобы им не могли помешать террористы", – сказал Араик Степанян.

Эксперт уверен, что добиться прекращения боевых действий со стороны наемников будет крайне сложно.

"Я считаю, что им нужно гарантировать посадку на пассажирские самолеты и безопасный вылет в США или в Саудовскую Аравию, к их хозяевам. И тогда сразу в этом районе наступит мир. Я конечно, иронизирую, но в целом особенность ситуации именно в том, что эти террористы – они не хозяева своей судьбы. Они отрабатывают деньги, которые им платят их хозяева. Но эти боевики должны понимать альтернативу: или они складывают оружие, или они будут уничтожены", – считает Араик Степанян.

Восточная Гута остается одним из последних оплотов террористов в Сирии, который контролируют группировки "Джейш аль-Ислам"*, "Ахрар аш-Шам"*, "Джебхат ан-Нусра"*, периодически подвергая массированным обстрелам окраины и центр сирийской столицы. С лета в Восточной Гуте действует зона деэскалации. Ситуация там резко обострилась в последние недели.

СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако боевики продолжают обстрелы.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 9.00 до 14.00 местного времени.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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