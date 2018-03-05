Адвокат прокомментировала требование Киева компенсировать дорогой газ из ЕС

"Нафтогаз" потребовал от "Газпрома" компенсации за слишком дорогой газ из Евросоюза. В эфире радио Sputnik специалист по международному праву Мария Ярмуш оценила перспективы данного дела для украинской компании.

Цена европейского газа для Украины в марте будет почти на 34 процента выше, чем стоил бы газ из России. "Нафтогаз" будет настаивать на компенсации "Газпромом" разницы в стоимости, уже направлено официальное уведомление об этом, заявил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

"По оперативным данным, средневзвешенная цена газа от европейских поставщиков в марте этого года превысила цену газа от "Газпрома" (после ее снижения в соответствии с решением Стокгольмского арбитража) на 33,9 процента. Вся сумма переплаты будет выставлена "Газпрому" для компенсации", — написал Витренко в Facebook.

Он сообщил, что украинская сторона уже официально проинформировала бывшего контрагента о необходимости выплаты компенсации.

Витренко сообщил также, что Киев первоначально рассчитывал на закупку газа в начале марта у России, потому что цена газа в Европе в эти дни была значительно выше и доходила до одной тысячи долларов за тысячу кубометров.

В понедельник, 5 марта, "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж, заявил журналистам глава российской компании Алексей Миллер.

Второго марта "Газпром" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит топлива в Стокгольмском арбитраже, объяснив это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали контракты экономически нецелесообразными для "Газпрома".

На прошлой неделе Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" относительно контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку газа через Украину. С учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы арбитры произвели зачет встречных требований. В итоге российская компания должна выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" не согласился с этим вердиктом, назвав его "асимметричным".

По словам Алексея Миллера, суд аргументировал решение в пользу "Нафтогаза" резким ухудшением состояния украинской экономики. "Газпром" же, подчеркнул он, не намерен за свой счет "решать экономические проблемы Украины".

При этом в Киеве уверены, что газовые контракты не предусматривают возможности одностороннего расторжения.

В эфире радио Sputnik адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш оценила перспективы данного дела для "Нафтогаза".

"С учетом того, что "Нафтогаз" в свое время не пролонгировал допсоглашение с "Газпромом" о подаче газа на новый период и предоплату за март "Газпром" "Нафтогазу" вернул, украинской компании будет очень сложно доказать, что у нее была необходимость (и она возникла по вине "Газпрома") закупать газ у третьих лиц за цену, которая явно превышает рыночную. Уже заявлено, что эта цена была превышена в четыре раза. Однако, учитывая практику вынесения решений в Стокгольмском арбитраже в пользу украинской компании, меня совсем не удивит, что такой иск "Нафтогаза" может быть удовлетворен. Однако, с моей точки зрения, если арбитры будут рассматривать это дело непредвзято, учитывая интересы обеих сторон контракта, то "Нафтогаз" вряд ли получит решение в свою пользу и не сможет обосновать надлежащим образом свои исковые требования по компенсации затрат на приобретение газа у третьих лиц", – сказала Мария Ярмуш.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать — интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!