РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Адвокат прокомментировала требование Киева компенсировать дорогой газ из ЕС

17:2305.03.2018
(обновлено: 19:24 05.03.2018)
264196519
© AFP 2018 / Sergei SupinskyРаботник Нафтогаза на газокомпрессорной станции Бобровницкая Черниговской области, УкраинаРаботник Нафтогаза на газокомпрессорной станции Бобровницкая Черниговской области, Украина
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
"Нафтогаз" потребовал от "Газпрома" компенсации за слишком дорогой газ из Евросоюза. В эфире радио Sputnik специалист по международному праву Мария Ярмуш оценила перспективы данного дела для украинской компании.

Цена европейского газа для Украины в марте будет почти на 34 процента выше, чем стоил бы газ из России. "Нафтогаз" будет настаивать на компенсации "Газпромом" разницы в стоимости, уже направлено официальное уведомление об этом, заявил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

"По оперативным данным, средневзвешенная цена газа от европейских поставщиков в марте этого года превысила цену газа от "Газпрома" (после ее снижения в соответствии с решением Стокгольмского арбитража) на 33,9 процента. Вся сумма переплаты будет выставлена "Газпрому" для компенсации", — написал Витренко в Facebook. 

Газовое оборудование
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Политолог: Киев надеется на дивиденды в ситуации с поставками газа
Он сообщил, что украинская сторона уже официально проинформировала бывшего контрагента о необходимости выплаты компенсации.

Витренко сообщил также, что Киев первоначально рассчитывал на закупку газа в начале марта у России, потому что цена газа в Европе в эти дни была значительно выше и доходила до одной тысячи долларов за тысячу кубометров.

В понедельник, 5 марта, "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж, заявил журналистам глава российской компании Алексей Миллер.

Второго марта "Газпром" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит топлива в Стокгольмском арбитраже, объяснив это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали контракты экономически нецелесообразными для "Газпрома".

Здание ОАО Газпром в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Адвокат: "Газпром" – не благотворительная компания
На прошлой неделе Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" относительно контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку газа через Украину. С учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы арбитры произвели зачет встречных требований. В итоге российская компания должна выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" не согласился с этим вердиктом, назвав его "асимметричным".

По словам Алексея Миллера, суд аргументировал решение в пользу "Нафтогаза" резким ухудшением состояния украинской экономики. "Газпром" же, подчеркнул он, не намерен за свой счет "решать экономические проблемы Украины".

При этом в Киеве уверены, что газовые контракты не предусматривают возможности одностороннего расторжения.

В эфире радио Sputnik адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш оценила перспективы данного дела для "Нафтогаза".

"С учетом того, что "Нафтогаз" в свое время не пролонгировал допсоглашение с "Газпромом" о подаче газа на новый период и предоплату за март "Газпром" "Нафтогазу" вернул, украинской компании будет очень сложно доказать, что у нее была необходимость (и она возникла по вине "Газпрома") закупать газ у третьих лиц за цену, которая явно превышает рыночную. Уже заявлено, что эта цена была превышена в четыре раза. Однако, учитывая практику вынесения решений в Стокгольмском арбитраже в пользу украинской компании, меня совсем не удивит, что такой иск "Нафтогаза" может быть удовлетворен. Однако, с моей точки зрения, если арбитры будут рассматривать это дело непредвзято, учитывая интересы обеих сторон контракта, то "Нафтогаз" вряд ли получит решение в свою пользу и не сможет обосновать надлежащим образом свои исковые требования по компенсации затрат на приобретение газа у третьих лиц", – сказала Мария Ярмуш.           

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать — интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!       

Зависимость стран Европы от российского газа
Насколько Европа зависит от российского газа
 

Комментировать
Сказано в эфире
Комментарии
22 пользователя оставили 26 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
tvell
Требование киева все более глупы, абсурдны и неадекватные !!!!
17:34
05.03.2018
ОтветитьНе отвечать
chile72
Снять штанишки ,зафиксировать официальный ответ и отослать соседям!
17:34
05.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена