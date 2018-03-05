"Юристам здесь уже делать нечего". Политолог о санкциях США

Санкции США направлены на дестабилизацию ситуации в России, заявили в МИД РФ. Политолог Григорий Трофимчук в эфире радио Sputnik согласился с этим мнением и отметил, что американские санкции теперь уже лишены всякой "привязки".

Санкции США против РФ направлены на дестабилизацию ситуации в России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя последнее по времени расширение санкций против РФ со стороны Вашингтона.

"На самом деле его (закона CAATSA) цель – не просто вмешиваться в наши внутренние дела, а вести дело к глубокой дестабилизации обстановки в стране, для чего, как это официально отмечено, в частности, в пояснениях к этому закону, американцы напрямую используют соответствующие неправительственные, некоммерческие организации", – заявил Рябков на заседании временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Осенью 2017 года администрация США предоставила перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции. Выполнение этого закона началось 29 января 2018 года. В Госдепе сообщили, что закон станет сдерживающим фактором для предприятий и физических лиц, желающих заключить сделки с компаниями из России.

В эфире радио Sputnik председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей" Григорий Трофимчук высказал мнение, что санкции США теперь уже лишены всякой "привязки".

"Да, все санкции США направлены на дестабилизацию ситуации в России в ключевых сферах: например, в политической, экономической, информационной и так далее. Заметим, что именно американские санкции, в отличие, например, от санкций Евросоюза, теперь уже полностью оторваны от крымской или донбасской тематики и специфики. Еще недавно они базировались на обвинениях в адрес Москвы, связанных якобы с ее вмешательством в президентские выборы в США. Но постепенно уже забывается и эта база как хоть какая-то юридическая привязка, и санкции уходят в свободный полет, в свободное плавание – без всякого обоснования в принципе. России надо учесть этот фактор в своей практической деятельности и не требовать от Вашингтона доказательств. После рубежа 2013-2014 года система международного права существенно деформирована. Юристам здесь уже делать нечего", – сказал Григорий Трофимчук.

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