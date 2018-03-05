Мнение: отношениям России и Евросоюза мешают политические предрассудки

Бывший посол Франции в РФ рассказал, кто навредил отношениям России и Евросоюза. Комментируя заявление посла в эфире радио Sputnik, эксперт Вадим Трухачев высказал мнение, что эти отношения осложняет не только позиция прибалтийских государств.

В 2004 году прибалтийские страны выступили против сближения России и Евросоюза, рассказал в интервью Sputnik France

бывший посол Франции в России Клод Бланшмезон.

По словам дипломата, процесс присоединения России к общеевропейскому экономическому пространству мог начаться в начале 2000-х годов. "Тогда мы размышляли, как вывести отношения Франции и России на новый уровень. Возможно, тогда было время для обсуждения создания общего экономического пространства. Владимир Путин был полностью с этим согласен", – заявил Бланшмезон.

Переговоры велись еще в 2003 году, но были осложнены тем, что Еврокомиссия считала "Газпром" монопольной компанией. А новые трудности для этого в 2004 году принесло присоединение к Евросоюзу стран Балтии. Последние выступали против скорого соглашения об экономическом союзе между Москвой и Брюсселем.

Дипломат выразил надежду, что отношения России и Евросоюза станут значительно лучше в 2025 году, когда объединение пополнится несколькими странами, в частности, Сербией и Черногорией. Он также положительно оценил приглашение Владимира Путина со стороны президента Франции Эммануэля Макрона для участия в "Трианонском диалоге".

В эфире радио Sputnik кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев высказал мнение, что отношения ЕС с Россией осложняет не только позиция прибалтийских государств.

"Присоединение к Евросоюзу стран Прибалтики действительно внесло свой отрицательный вклад в развитие отношений между Россией и ЕС, потому что Евросоюз, строя политику в отношении России, вынужден был учитывать все их комплексы, фобии, которые с каждым годом только нарастают. Но дело не только в этих странах. Во многом развитию отношений мешает то, что ЕС не видит в России равноправного партнера. А для России это крайне принципиально – чтобы с ней разговаривали на равных. Думаю, что развитию отношений России и Евросоюза мешают политические предрассудки", – сказал Вадим Трухачев.