Эксперт предположил, с чем связан заход авианосца США в порт Вьетнама

Во Вьетнам впервые за 40 лет прибыл американский авианосец "Карл Винсон". Эксперт по проблемам АТР Владимир Терехов в эфире радио Sputnik объяснил, на чем основаны сегодняшние отношения США и Вьетнама.

Корабль ВМС США "Карл Винсон" прибыл в порт города Дананг. Это первый визит американского авианосца во Вьетнам после окончания войны в 1975 году, сообщает местная газета Tuoi Tre.

Как ожидается, авианосец пробудет в центральном порту Вьетнама пять дней. Его сопровождают ракетный крейсер Lake Champlain и миноносец Wayne E. Meyer. Это самое масштабное присутствие американских военных в стране после окончания Вьетнамской войны, отмечает издание.

Всего на американском корабле находятся пять тысяч членов экипажа, заявил СМИ официальный представитель консульства США в Хошимине.

Договоренность о визите "Карла Винсона" во Вьетнам была достигнута во время январского визита в страну главы Пентагона Джеймса Мэттиса, который встретился с министром обороны Вьетнама Нго Суан Литем.

Эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Терехов в эфире радио Sputnik рассказал, на чем, по его мнению, основаны сегодняшние отношения США и Вьетнама.

"Вьетнам сейчас занимает достаточно благожелательную позицию по отношению к Соединенным Штатам. И причина очень простая – у Вьетнама довольно сложные отношения с Китаем, хотя они и являются торговыми партнерами. То же, в общем, наблюдается и с другими соседними с Китаем странами – например, с Филиппинами и Индонезией. Для них Китай – также основной торговый партнер, но и одновременно основной источник внешнеполитических вызовов. Все эти страны вместе с Китаем претендуют на коралловые острова, которые расположены в Южно-Китайском море", – сказал Владимир Терехов.

Он напомнил, что Китай претендует на значительную часть акватории Южно-Китайского моря.

"Но в 2016 году Гаагский арбитражный суд отверг эти претензии. И до того американцы довольно активно вмешивались в споры Китая с его южными соседями, но после решения арбитража США получили правовую базу. И американские корабли теперь достаточно регулярно появляются в Южно-Китайском море, в частности, вот сейчас там появился авианосец "Карл Винсон". Это такое демонстративное появление, демонстрация присутствия США везде, где, как они выражаются, им не запрещает международное право", – сказал эксперт.

По его словам, сегодня идет планомерное выстраивание отношений между Вьетнамом и США, и в заходе американских кораблей во вьетнамские порты нет ничего удивительного.

"Налаживание хороших отношений Вьетнама и США наметилось еще с начала прошлого десятилетия и постепенно развивается. Нельзя сказать, что США и Вьетнам являются союзниками, но в то же время Вьетнам довольно благожелательно относится к США и приветствует захождение американских кораблей. Раньше во вьетнамские порты заходили ракетные эсминцы, фрегаты, а в этот раз впервые зашел ядерный ударный авианосец. Заход корабля таких размеров в один из главных вьетнамских портов – это действительно впервые за 40 лет, со времен войны во Вьетнаме, но в целом ничего удивительного в этом нет", – заключил Владимир Терехов.

Война во Вьетнаме длилась с конца 1950-х до 1975 года. Первые американские подразделения были переброшены в страну в 1961 году. За время конфликта США потеряли около 58 тысяч человек, 1700 человек считаются пропавшими без вести.

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