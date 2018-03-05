Эксперт: страны Прибалтики рискуют стать жертвой собственной политики

Французский дипломат рассказал, кто навредил отношениям России и Европы, по его словам, виной всему – позиция стран Прибалтики. Политолог Михаил Смолин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в данном случае прибалтийские государства лишь вредят сами себе.

В 2004 году прибалтийские страны выступили против сближения России и Евросоюза, рассказал в интервью Sputnik France бывший посол Франции в России Клод Бланшмезон.

По словам дипломата, процесс присоединения России к общеевропейскому экономическому пространству мог начаться в начале 2000-х годов. "Тогда мы размышляли, как вывести отношения Франции и России на новый уровень. Возможно, тогда было время для обсуждения создания общего экономического пространства. Владимир Путин был полностью с этим согласен", – заявил Бланшмезон.

Переговоры велись еще в 2003 году, но были осложнены тем, что Еврокомиссия считала "Газпром" монопольной компанией. А новые трудности для этого в 2004 году принесло присоединение к Евросоюзу стран Балтии. Последние выступали против скорого соглашения об экономическом союзе между Москвой и Брюсселем.

Дипломат выразил надежду, что отношения России и Евросоюза станут значительно лучше в 2025 году, когда объединение пополнится несколькими странами, в частности, Сербией и Черногорией. Он также положительно оценил приглашение российского лидера Владимира Путина со стороны президента Франции Эммануэля Макрона для участия в "Трианонском диалоге".

Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин в эфире радио Sputnik назвал позицию прибалтийских стран вполне понятной.

"Я думаю, такая позиция прибалтийских государств, которые всегда выступали против того, чтобы Европейский союз и Российская Федерация сближались, вполне понятна в силу того, что для этих государств главными гарантиями того, что они останутся суверенными в отношении России, является нахождение России вне ЕС и НАТО. Но с 2004 года прошло очень много времени, и я думаю, что сейчас многие в Прибалтике начинают задумываться над тем, действительно ли в Евросоюзе и в структурах НАТО сохраняется их национальная идентичность. С моей точки зрения, они променяли один глобальный проект под названием "русский мир" на другой глобальный проект "западного мира"", – сказал Михаил Смолин.

Однако, по его мнению, страны Прибалтики лишь вредят сами себе.

"И здесь, мне кажется, будущее прибалтийских идентичностей практически будет сведено к нулю. Европейский союз заставит их принимать мигрантов, Европейский союз заставит их отказаться от всяческого национального суверенитета. А структуры НАТО будут хозяйничать на их территории как на "прифронтовой зоне". И в случае какого-то военного конфликта прибалтийские государства понесут самые большие потери, и на этом, собственно, все три прибалтийских государства могут прекратить свое существование", – считает политолог.

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