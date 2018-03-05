"Фантастически высокая точность". Эксперт об испытании "Искандеров"

Ракетчики ЗВО в ходе учений выполнили успешный боевой пуск ракеты ОТРК "Искандер-М". В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин отметил основные особенности оперативно-тактического ракетного комплекса.

Ракетчики Западного военного округа (ЗВО) в ходе учений на полигоне Капустин Яр в Астраханской области выполнили боевой пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М" на дальность более 100 километров и с высокой точностью поразили имитирующую командный пункт условного противника цель, сообщила газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

"Пуск баллистической ракеты ОТРК "Искандер-М" осуществлен на дальность свыше 100 километров по мишени, имитирующей командный пункт условного противника. Цель поражена с высокой точностью", – сказано в публикации, размещенной на сайте официального печатного органа Минобороны России.

В ней отмечается, что действия личного состава при подготовке к выполнению пуска и по результатам попадания в цель оценены на "отлично".

Проведение боевого пуска стало завершающим этапом состоявшегося тактического учения в рамках прохождения переобучения военнослужащих ракетного соединения ЗВО на новые ОТРК "Искандер-М".

"После завершения учения военнослужащим предстоит погрузка новой техники на железнодорожные платформы и марш комбинированным способом в пункт постоянной дислокации", – уточнила "Красная звезда".

ОТРК "Искандер-М" предназначен для поражения малоразмерных и площадных целей – ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и узлов связи – на дальностях до 500 километров.

В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин отметил надежность и точность ракетного комплекса.

"Очередное испытание "Искандеров" показало, что это надежная система, обладающая фантастически высокой точностью, способная в очень короткий промежуток времени поразить самые важные цели. С точки зрения ее размещения, скажем, в западных районах России, это означает, что в пределах ее досягаемости находятся возможные важнейшие объекты на территории, например, Польши или даже Германии. Полетное время до них может составить всего несколько минут. То есть, грубо говоря, от команды на запуск до поражения цели, например, в Варшаве это займет 3-4 минуты, причем, точность будет от 3 до 4 метров. Эта точность позволяет уничтожить любые хорошо защищенные объекты, в том числе и пусковые установки систем противоракетной обороны США, которые размещены в Польше", – сказал Алексей Подберезкин.

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